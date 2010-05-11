به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمدکاظم رجایی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست علمی رویکرد به بهره‌وری از منظر قرآن و روایات که در سالن کنفرانس مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جاری واژه همت مضاعف را قبل از کار مضاعف قرار داده است.



وی ادامه داد: همت مضاعف یعنی اینکه ما هدف را مضاعف کنیم و برای رسیدن به هدف عالی حرکت کنیم و تلاش خود را افزایش دهیم، اینکه رهبر معظم انقلاب واژه همت مضاعف را قبل از کار مضاعف آورده است نشان می‌دهد که نگاه ایشان نیز به هدف بلند بوده است.



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه اگر تمام صحبت‌های رهبر معظم انقلاب را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که تاکید ایشان بر مضاعف کردن علم و ایمان بوده است، خاطرنشان کرد: ما امکانات محدودی در اختیار داریم ولی باید توجه داشته باشیم که از این امکانات محدود بهره‌وری مناسب را انجام دهیم.



وی با بیان اینکه بهره‌وری نسبت کار به عامل کار است، یادآور شد: عوامل معنوی تاثیر بسیار زیادی در افزایش بهره‌وری دارد که مهم‌ترین آن ایمان، شکرنعمت، انفاق، استغفار و تقوا است.



رجایی اضافه کرد: حزب‌الله لبنان یک گروه کوچکی است ولی با تقویت نیروی معنوی خود توانستند قدرت‌های بزرگ را به زانو درآورد.



وی با اشاره به اینکه کشورما توانست با محدودیت‌هایی که بعد از انقلاب برایش ایجاد کردند، درخشش‌های بسیار زیادی داشته باشد، اظهار داشت: اعتقاد مردم، روحیه توکل به خداوند، فرهنگ انتظار، امید به آینده، ارتباط صمیمی دولت و مردم، وجود نهادهای موثر مانند خانواده، مسجد، حوزه‌های علمیه و اماکن مذهبی فرصت‌هایی است که در ارتقا بهره‌وری نقش تعیین کننده دارند.



وی اضافه کرد: البته ضعف‌هایی نیز در کشور وجود دارد که مهم‌ترین آنها وارداتی بودن الگوهای مدیریتی، استفاده نکردن مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های حوزوی و عدم هماهنگی نظام برنامه‌ریزی و فرهنگ جامعه است.