2400 واحد بزرگ و کوچک صنعتی در استان مرکزی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا زاوشی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد واحد صنعتی در استان مرکزی زمینه اشتغال 94 هزار و 466 نفر را در این استان فراهم کرده اند.

وی افزود: این سازمان تاکنون برای هفت هزار و 905 فقره جواز تاسیس و توسعه به ارزش 236 هزارو 646 میلیارد ریال و اشتغال زایی 267 هزار و 809 نفر را صادر کرده است که از این تعداد هزار و 887 پروژه عملیات اجرایی خود را آغاز کرده اند.

زاوشی گفت: از این تعداد 553 فقره به ارزش 14 هزار و404 میلیارد ریال با پیش بینی اشتغال 25 هزار و 550 نفر بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی ازمجوزهای توسعه ای این سازمان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند گفت: هم اینک 312 طرح به ارزش سه هزارو 949 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 10 هزار و733 نفر دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی هستند که انتظار می رود بسیاری از این طرح ها در سال جاری به بهره برداری برسند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به اینکه 31 درصد از صنایع استان مرکزی در بخش صنایع فلزی فعالیت دارند بیان داشت: کانی غیر فلزی با 24 درصد، شیمیایی با 22درصد، غذایی با هفت درصد، صنایع نساجی با هفت درصد و صنایع سلولزی با 5 درصد عمده ترین حجم از صنایع استان مرکزی را به خود اختصاص داده اند.

وی به تولیدات واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفتک محصولات پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات نیروگاهی، ماشین آلات سنگین، انواع واگن و لوکومتیو، شیشه، آلومینیوم و عایق رطوبتی از تولیدات شاخص واحدهای صنعتی استان مرکزی هستند.

زاوشی صادرات واحدهای صنعتی استان مرکزی را به خارج از کشور در سال گذشته 562 میلیون دلار عنوان کرد و گفت ک این میزان صادرات به کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اینک 287 معدن در استان مرکزی مجوز فعالیت دارند گفت: از معادن استان مرکزی با ظرفیت قطعی بالغ بر هزار و 500 میلیون تن دارند سالانه 9 هزارو 227 تن ذخایر معدنی برداشت می شود که برای بهره برداری از این معادن 572 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است که با بهره برداری از این معادن برای دو هزار و 631 نفر اشتغال ایجاد شده است.