نمایشگاه منطقه ای توانمندی شرکتهای‌ تعاونی در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این نمایشگاه عصر سه شنبه به دست محمد عباسی، وزیر تعاون کشورمان افتتاح شد.

در این نمایشگاه در 95 غرفه، توانمندیها و دستاوردهای تعاونی ‌های استان ‌های مختلف از جمله یزد در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در نمایشگاه یاد شده انواع محصولات صنعتی، خوراکی، پوشاک، موادغذایی، محصولات کشاورزی و دامی و ... در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

در این نمایشگاه که با هدف معرفی بیشتر فعالیتهای تعاونی ‌ها و آشنایی با توانمندیهای بخش تعاون در کشور برپا شده است، استانهای سمنان، فارس، یزد و کرمان شرکت دارند.

نمایشگاه توانمندیهای شرکت‌های تعاونی از امروز تا 26 اردیبهشت ‌ماه جاری در محل نمایشگاه کابل ‌های شهید قندی یزد دایر خواهد بود.

بازدید از این نمایشگاه از ساعت 17 تا 22 برای عموم مردم آزاد است.

وزیر تعاون پس از افتتاح این نمایشگاه از غرفه‌های مختلف آن بازدید کرد و از نزدیک با محصولات و دستاوردهای شرکت‌های تعاونی آشنا شد.

عباسی همچنین در این بازدیدها از نزدیک در جریان مشکلات و ظرفیت‌های ویژه هر یک از تعاونی‌های شرکت‌کننده در این نمایشگاه نیز قرار گرفت.

وزیر تعاون امروز با سفر به استان یزد از پروژه‌های تعاونی در شهرستان مهریز بازدید کرد، کلنگ احداث مجتمع گلخانه‌ای در این شهرستان را به زمین زد همچنین از پروژه‌های مسکن مهر شهید رجایی مهریز و مسکن مهر بلوار مدرس یزد بازدید کرد.