نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه استیل آذین بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدا این هیئت که چند روزی است به کشورمان سفر کرده و از تمامی باشگاه‌های لیگ برتری بازدید می کند، مورد استقبال حسن غفاری مدیر کمیته روابط بین الملل و پاینده، مدیر روابط عمومی قرار گرفتند.

اولین نشست نمایندگان AFC با مصطفی آجورلو، مدیر عامل باشگاه برگزار شد که آجورلو ضمن خوشامدگویی به این هیئت بلندپایه به معرفی باشگاه فرهنگی ورزشی استیل آذین پرداخت.

پس از آن بازدید اعضای هیئت از قسمت‌های مختلف باشگاه آغاز شد و بخش‌های مختلف باشگاه و پرسنل به صورت کامل به سوزوکی و همکارانش معرفی شدند. همچنین اعضای هیئت اعزامی کنفدراسیون آسیا به سه گروه تقسیم شدند و امکانات واحدهای روابط عمومی، مالی و حقوقی را به دقت مورد بررسی قراردادند.

این سه گروه نشست‌هایی با مدیران مالی، حقوقی و روابط عمومی برگزار کردند و به طور کامل در جریان فعالیت‌های بخش اقتصادی، درآمدهای باشگاه، اسپانسرینگ، فعالیت‌های بخش حقوقی، سایت و ارتباطات رسانه ای باشگاه قرارگرفتند.

از سوی دیگر مدیرعامل باشگاه استیل آذین در دیدار با نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار امیدواری کرد با رشد فوتبال حرفه‌ای در آسیا فوتبال این قاره همچون مسابقات اروپایی جذابیت قابل توجهی برای مردم جهان پیدا کند.

مصطفی آجورلو پس از خوش آمدگویی به نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت:" خوشحالم در اینجا برای رشد و پیشرفت فوتبال حرفه ای کنار هم هستیم. فوتبال از نگاه ما مثل زندگی حقیقی است و در کنار هم برای رشد و پیشرفت آن تلاش می کنیم."

مدیرعامل باشگاه استیل آذین افزود:" تیم فوتبال استیل آذین برای نخستین بار وارد مسابقات لیگ برتر شده و اولین فصل را در فوتبال حرفه ای سپری کرده است. ما یک تیم حرفه ای را در کنار هم قرار داده ایم و امیدواریم دست به یک کار کامل و حرفه ای بزنیم."

وی توجه به فوتبال خصوصی را ضروری دانست و اظهار داشت: "در بین 18 تیم حرفه ای فوتبال ایران استیل آذین در حرکت خصوصی سازی پیشتاز است و ما برای رشد فوتبال خصوصی تلاش می کنیم. من فکر می کنم در کنار هم باید برای خصوصی ساختن فوتبال ایران اقدام کنیم و استیل آذین به نمونه و الگوی مناسبی در خصوصی سازی فوتبال و ورزش کشور تبدیل شود."

آجورلو خاطرنشان کرد: "ما می خواهیم ارتباط نزدیکی میان اقتصاد و فوتبال ایجاد کنیم به شکلی که رشد و پیشرفت فوتبال موجب رشد سرمایه گذاران شود و مقابل رشد و پیشرفت سرمایه گذاران و فعالان بخش اقتصادی به توسعه فوتبال کمک کند. در آینده ای نزدیک استیل آذین صاحب ورزشگاه اختصاصی خواهد شد و همچنین تماشاگران خاص خودش را پیدا می کند. پس از آن در یک برنامه سه ساله می خواهیم وارد بورس شویم و اتفاقات بزرگی در فوتبال خصوصی ایران شکل بدهیم."

وی در بخش دیگری خطاب به نمایندگان AFC افزود: " شما به خوبی می دانید در بسیاری از کشورها مسابقات داخلی زیر نظر اتحادیه فوتبال برگزار می شود و فدراسیون تنها ناظر و البته متولی تیم های ملی است اما این شرایط در ایران وجود ندارد."

آجورلو در پایان به نمایندگان کنفدراسیون گفت: "از شما تشکر می کنم که به استیل آذین ، باشگاه خودتان آمدید و در کنار ما بودید. امیدواریم در رشد و پیشرفت فوتبال حرفه ای ایران و آسیا در کنار هم موفق باشیم. من امیدوارم روزی برسد که فوتبال آسیا همچون مسابقات فوتبال اروپا جذاب و دیدنی باشد. همانطور که ما به پای بازی های آنها می نشینیم روزی هم از راه برسد که آنها تماشاگر مسابقات ما هستند و بازی های فوتبال در آسیا برای آنها جذابیت داشته باشد."