به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد رضایی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران هدف از ایجاد اداره ثبت ایده‌ها را تبیین کرد و اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات و معضل‌های ایده و ابتکار وجود دعوای قدیمی و همیشگی مشابهت و سرقت مالکیت ایده‌هاست. بنابراین مرکز رشد درصدد است باحفاظت و حمایت از حریم ایده‌های نو و صاحبان ایده تا قبل از مرحله ثبت اختراع روشی نو در رفع این معضل بزرگ فراهم آورد.



وی با برشمردن اهداف طرح حقوق مالکیت فکری در مرکز‌، توسعه و ترویج خلاقیت و کاربردی سازی آن‌، رفع بروکراسی اداری در ثبت ایده‌، ایجاد یک سازمان متولی منطقه‌ای و یا انجمن حمایت از ایده‌ها در مرکز رشد را ضروری دانست.



رضایی درباره علت ایجاد اداره ثبت ایده‌ها در مرکز رشد توضیح داد: وجود صدها ایده و فکر نو در این مرکز و نیز وجود کارشناسان و متخصصان مالکیت فکری حقوقی در دانشگاه قم و نیز حمایت از ایده‌های نو در استان از اهداف مهم تشکیل اداره ثبت ایده‌ها در مرکز رشد می‌باشد.



وی به تشریح نوع ایده‌های علوم انسانی در مرکز رشد اشاره کرد و توضیح داد: اغلب ایده‌های مرکز در زمینه‌های مهندسی است و ایده‌هایی در زمینه علوم انسانی‌، ادبی‌، هنری‌، گردشگری و مانند آن نیز وجود دارد که مجموعا 130 ایده که 10 درصد ایده‌های ثبتی در مرکز رشداست، می‌باشد.



رضایی درباره نوع نگاه مرکز رشد به ایده فناورانه در زمینه علوم انسانی توضیح داد: ایده‌هایی که در زمینه‌های علوم انسانی به روش الکترونیکی و اینترنتی پیشنهاد می‌شود در حوزه علوم انسانی طبقه‌بندی می‌گردد زیرا در مجموع ما به نرم افزار‌، به عنوان یک ابزار که در خدمت موضوع است‌، می‌نگریم.