راهپیمایی مخالفان یانوکویچ علیه توافق نظامی اوکراین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مخالفان دولت اوکراین با راهپیمایی در خیابانهای کی یف خواستار لغو توافق اخیر نظامی بین این کشور و روسیه شدند.

بر این اساس، مخالفان با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان اوکراین، یانوکویچ رئیس جمهوری این کشور را به نقض استقلال ملی متهم کردند. امروز همچنین حال صدها نفر از هواداران یانوکویچ در دفاع از سیاستهای وی به خیابانهای کی یف آمدند.

گفته می شود که راهپیمایی امروز مخالفان دولت اوکراین با فراخوان "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر پیشین این کشور صورت گرفته است. وی همچنان از نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور ناخرسند بوده و دولت را به تقلب متهم می کند.



مخالفان یانوکویچ بیش از همه از توافق نظامی اخیر دولت وی با روسها که طبق آن روسها اجازه ایجاد پایگاه نظامی در خاک اوکراین را پیدا می کنند، خشمگین هستند.

هفته های اخیر این مسئله منجر به رویارویی خشونت بار نمایندگان طرفدار دولت و مخالفان در پارلمان شده است. نمایندگان مخالف نیز خواهان لغو توافق نظامی با روسیه هستند.