بازیکنان مس تمرین پنالتی کردند/ عصبانیت بوناچیچ به خاطر تاخیر مسی ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس کرمان آخرین تمرین خود را پیش از رویایی با ذوب آهن از ساعت 18 و 35 دقیقه با 5 دقیقه تاخیر در زمین چمن ورزشگاه فولاد شهر آغاز کرد.

پیش از آغاز این تمرین سه بازیکن برزیلی تیم مس کرمان با گابریل کاستو گفتگویی دوستانه داشتند و از سویی دیگر لوکا بوناچیچ با مربی صربستانی تیم ذوب آهن که وظیفه تمرین دادن به دروازه بانهای این تیم بر عهده دارد خوش و بش می کرد. بازی ذوب آهن - مس ظاهر بهانه ای شده بود تا این هموطنان در فولاد شهر به هم رسیده و دیداری تازه کنند.

بوناچیج که از تاخیر و اتلاف وقت راننده حامل بازیکنان مس کرمان برای عزیمت به ورزشگاه فولاد شهر ناراحت بود در زمان ورود به این ورزشگاه برخورد چندان مناسبی با مسئولان ورزشگاه نداشت.

سرمربی کروات مس کرمان زمانی که مسئولان ورزشگاه فولادشهر عنوان کردند برای تمرین باید چند دقیقه ای مقابل درب ورودی منتظر بمانند برخورد چندان مناسبی نداشت و با ناراحتی اعتراض خود را نشان داد.

در ابتدای تمرین امروز بازیکنان 20 دقیقه در قالب 3 گروه به بازی آقا وسط پرداختند سپس کارهای سرعتی و کششی در دستور کار آنها قرار گرفت. در ادامه 20 دقیقه کار با توپ کردند و در بخشی دیگر در یک نیمه زمین در قالب سه تیم سبز و زرد و قرمز به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و تمرین پرس با توپ را انجام دادند.

در بخش دیگری از تمرین مدافعان از جمع دیگر بازیکنان جدا شده و تمرینات تاکتیکی خاص خود را دنبال کردند. دیگر بازیکنان نیز سانتر از جناحین و شوت زنی به سمت یکی از دروازه ها زیر نظر بوناچیچ را در دستور کار قرار دادند.

مسی ها که پیش از آنکه زمین چمن ورزشگاه فولاد شهر را تر ک کنند دقایقی به تمرین پنالتی زنی پرداختند از آنجا که بازی فردای آنها مقابل ذوب آهن در مرحله حذفی و به صورت تک بازی برگزار می شود و احتمال دارد به ضربات پنالتی کشیده شود شاگردان بوناچیچ توانایی خود را در این بخش سنجیدند.

از آنجایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید دارد تیم های میزبان و میهمان پیش از دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا فقط یک ساعت حق تمرین در محل برگزاری بازی را دارند ناظر AFC چندین بار به مسی ها تاکید کرد که در زمان مقرر به کار خود پایان دهد در نهایت 5 دقیقه به آنها وقت اضافه داد تا بتواند آخرین بخش های تمرین خود را نیز برگزار کند.