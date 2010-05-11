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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۴۵

مسابقات امیدهای کشور/

استقلال اهواز به فینال نزدیک شد/ توقف نساجی برابر صنعت نفت در مازندران

استقلال اهواز به فینال نزدیک شد/ توقف نساجی برابر صنعت نفت در مازندران

مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال امیدهای کشور با پیروزی استقلال اهواز و توقف صنعت نفت آبادان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال امیدهای باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در اهواز تیم امید استقلال با نتیجه 4 بر صفر برابر امید مس کرمان به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی برگزار شد، مهدی دغاغله 2 مرتبه و ساسان قاسمی و مهدی عبیات گل‌‎های برتری امیدهای استقلال اهواز را به ثمر رساندند.

در حالیکه تیم فوتبال بزرگسالان استقلال اهواز به دسته اول باشگاه‌های کشور سقوط کرده است تیم امید این باشگاه در آستانه فینالیست شدن قرار دارد.

همچنین تیم‌های امید نساجی قائمشهر مازندران و صنعت نفت آبادان هم در قائمشهر به تساوی یک بر یک دست یافتند.

دیدارهای دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال امیدهای باشگاه‌های کشور دوشنبه هفته آینده برگزار می شود.

کد مطلب 1081424

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