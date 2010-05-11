به بایدن توصیه می کنم در روند تشکیل دولت عراق دخالت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهرین، علی الدباغ : به جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا توصیه می کنیم در جزئیات تشکیل دولت جدید عراق دخالت نکند، زیرا در صورت دخالت وی، سئوالات بزرگی مطرح می شود.



وی ابراز امیدواری کرد واشنگتن از هرگونه دخالت در روند تشکیل دولت جدید عراق اجتناب کند.



سخنگوی دولت عراق گفت : هنوز صحبت کردن درباره بین المللی کردن مسئله تشکیل دولت عراق یا درخواست از کشورهای منطقه ای یا حتی آمریکا برای دخالت در این زمینه زود است.



دباغ خاطر نشان کرد : مسئله تشکیل دولت جدید عراق آن قدر پیچیده نیست و عراقی ها می توانند راه حل های مناسبی برای آن بیابند.



سخنگوی دولت عراق در عین حال درباره موضع آمریکا در قبال مسئله تشکیل دولت جدید عراق گفت واشنگتن همچنان به طور فعال و موثر در جزئیات تشکیل دولت عراق دخالت نمی کند و به تماشاگر بودن در قبال اوضاع سیاسی عراق بسنده کرده است.



رسانه های عراق از سفر بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به بغداد با هدف تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت جدید عراق خبر داده بودند که العراقیه به ریاست ایاد علاوی به شدت از این سفر استقبال کرده است.

