اوباما لایحه همکاری هسته ای با مسکو را به کنگره ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا با هدف نزدیکی بیشتر به روسیه قصد دارد لایحه همکاری هسته ای با این کشور را تقدیم کنگره کند.

این لایحه در سال 2008 از سوی "جرج بوش" به کنگره ارائه شده بود، ولی پس از وقوع جنگ گرجستان و در اعتراض به اقدام روسیه، از دستور کار دولت آمریکا خارج شد.

بر اساس درخواست دولت آمریکا که توسط کنگره منتشر شده است، اوباما با اعلام ارائه مجدد این لایحه به کنگره، عنوان کرده است که از این پس نباید مسئله جنگ گرجستان بعنوان مانعی برای این همکاری تلقی شود.

این اقدام اوباما در راستای تلاش وی برای جلب نظر مسکو در همراهی با واشنگتن برای اعمال فشار به ایران ارزیابی می شود.



توافقنامه همکاری هسته ای واشنگتن-مسکو شامل تبادل فناوری هسته ای و اجرای پروژه های اقتصادی هسته ای مشترک می شود.

اخیرا نیز روسای جمهوری روسیه و آمریکا با امضای توافقنامه ای در شهر پراگ پیمان منع گسترش سلاحهای راهبردی موسوم به "استارت 1" را تمدید کردند.

خاطرنشان می شود که بوش در ماه می 2008 این پیمان را امضا کرده بود با این حال چهار ماه بعد و پس از حمله روسها به گرجستان، آن را پس گرفت.