ادعای العربیه درباره کشته شدن همراهان سفیر پاکستان در تهران کذب است

محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد بر خلاف ادعای شبکه العربیه شخصی همراه سفیر پاکستان نبوده که در این حادثه کشته شود چرا که اگر آنها همراهش بودند فرد ضارب نمی توانست به آقای محمد بخش عباسی سفیر پاکستان حمله کند.



وی اعلام کرد: هنوز انگیزه ضارب مشخص نشده است.



به گفته محمد حسین جعفری، سفیر پاکستان هدف چند ضربه چاقو یک فرد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است اما حالش وخیم نیست.

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتگو با مهر از دستگیری ضارب که یک تبعه افغانستان است ، خبر داده بود.



شبکه العربیه در خبری فوری مدعی شده بود سفیر پاکستان در یک حادثه تروریستی زخمی و دو نفر از همراهانش کشته شده اند.