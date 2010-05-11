18 کشته در جنوب افغانستان/ حمله آمریکا به پاکستان 21 کشته به جاگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در جریان عملیات مشترک نیروهای دولتی و نظامیان خارجی در جنوب افغانستان دست کم 18 شبه نظامی کشته شدند.

در این حمله که در منطقه سنگین از توابع ولایت هلمند صورت گرفت همچنین 6 عضو طالبان دستگیر شدند. این حمله در راستای سلسله عملیات ضدتروریستی ناتو در بخشهای مختلف افغانستان انجام شد که منجر به مرگ دست کم 30 شبه نظامی در جنوب و شرق این کشور شد.

خبر دیگر این که در حمله نیروهای ناتو به خانه ای در منطقه شاه ولی کوت در همسایگی قندهار یک غیرنظامی افغان کشته و یک زن نیز زخمی شدند.

این در حالی است که هزاران نیروی ناتو در حال آماده سازی خود برای عملیات ضدتروریستی دیگری در قندهار هستند. به گفته فرماندهان ناتو، شبه نظامیان با ناامن کردن این منطقه درصدد ضربه زدن به دولت افغانستان و نیروهای خارجی هستند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق مرزی پاکستان دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. منابع اطلاعاتی پاکستان اعلام کردند که حمله ارتش آمریکا به یک منطقه قبیله ای در وزیرستان شمالی سبب کشته شدن 14 شبه نظامی شده است.

در این حمله حدود 18 راکت از 6 هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی شلیک شده و هدف آن دو خانه مسکونی در این منطقه بوده است. در جریان این حمله همچنین تعدادی خودرو نیز مورد هدف قرار گرفته است.

همچنین در حمله مشابه دیگری در وزیرستان شمالی 7 شبه نظامی کشته شده اند. این حمله توسط دو هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا انجام شده و هدف آن یک مقر نیروهای طالبان بوده است.