مصوبات مهم شورای پول و اعتبار/ تصویب افزایش سرمایه بانکهای خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی عصر امروز سه شنبه در حاشیه نشست شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه جلسه امروز جلسه اصلی و نشست هفته گذشته جلسه فرعی بوده است گفت: مواردی که در جلسه هفته شورا مطرح شده بود امروز به تصویب رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که در سال گذشته انجام شد اظهار داشت: بسیاری از این موسسات هم اکنون توانستند مجوزهای لازم را اخذ کنند. همچنین برای بانکها که سرمایه اولیه از 5 هزار میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود با مصوبه امروز شورا این رقم افزایش یافت.

بهمنی سرمایه اولیه موسسات اعتباری را در گذشته 1500 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: هم اکنون احساس کردیم که تعدادی از بانک های سامان یافته و همچنین تعدادی از بانکهای جدید بدنبال شرایط بهتر هستند بنابراین سرمایه بانکهای خصوصی غیردولتی را از دو هزار به چهار هزار میلیارد ریال در مصوبه امروز افزایش دادیم که در این ارتباط سرمایه اولیه موسسات مالی و اعتباری نیز از 1500 میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانکهای الکترونیکی از 700 میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال خبر داد و بیان داشت: موسساتی که تاکنون موافقتهای خود را از بانک مرکزی اخذ کرده و تبدیل به بانک شده بودند نیز به همین ترتیب کار خود را ادامه خواهند داد.

وی افزود: از این پس اگر مراجعینی برای تبدیل موسسات اعتباری به بانک وجود داشته باشند و یا اینگونه موسسات را به صورت جدید بخواهند تشکیل دهند قطعا شرایط جدید برای آنها حاکم خواهد بود.

بهمنی گفت: با توجه به این امر اگر این موسسات دارای سرمایه کمتری هستند می توانند در یکدیگر ادغام شده و بانکها یا موسسات اعتباری یا بانک های الکترونیکی قوی تری را ایجاد کنند و به جای سرمایه کمتری با سرمایه بیشتری وارد عمل شوند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که چنانچه بانکهای موجود و بانکهایی که اخیرا مجوز گرفته اند تا پایان امسال سرمایه خود را به چهار هزار میلیارد ریال و موسسات اعتباری به سه هزار میلیارد ریال و بانکهای الکترونیکی به دو هزار میلیارد ریال افزایش ندهند مشمول مجازاتهای بسیار سنگینی خواهند شد.

وی گفت: در این صورت بانک مرکزی درجه بانکی آنها را کاهش و ذخیره قانونی آنها را افزایش و اجازه داشتن حساب جاری را از آنها سلب خواهد کرد.

بهمنی افزود: بانکها باید هر چه سریعتر بر روی کفایت سرمایه خود کار کنند و سرمایه خود را افزایش دهند به نحوی که بتوانند قدرت و توان بیشتر تسهیلات دهی را داشته باشند.

وی یادآور شد: مصوبه امروز مهمترین مصوبه سال گذشته و امسال جلسات شورا بوده است.