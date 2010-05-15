علیرضا امینی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: نتایج کسب شده در تونس چندان جالب نبود و ما باید برای موفقیت در بازیهای آسیایی گوانگژو و همچنین رقابتهای گزینشی المپیک برنامه جدیدی را طراحی کنیم که این برنامه بعد از بازگشت تیم از تونس و جلسه با مربیان تیم ملی کمیته فنی طراحی و اعلام خواهد شد.

وی در مورد ادامه روند فعلی تیم ملی و توجه ویژه به نیروهای با تجربه تیم ملی گفت: معتقدم اگر با همین روش ادامه دهیم 10 سال دیگر هم به جودو روز دنیا نخواهیم رسید و پیشرفتی در کار نخواهد بود. جودو روز دنیا با مدیریت قدرتمند ویزر به سرعت در حال حرفه ای شدن است و ما نیز باید با همین شیوه حرفه ای گری کار را دنبال کرده و پیش برویم.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ، گراند اسلم و ... نشان از نگاه ویژه رئیس فدراسیون جهانی به جودو حرفه ای است. ویزر می خواهد جودوکاران طراز اول رقابتهای جذاب و دیدنی را به نمایش بگذارند. همین رقابتهای تونس از چند شبکه مختلف از جمله الجزیره و یورواسپورت مستقیم پخش شد.

امینی در مورد بازگشت آرش میراسماعیلی به تیم ملی جودو گفت: این می تواند یک پشنهاد خوب برای جودو ایران باشد. برای کمک به تیم ملی هر پیشنهاد و یا گزینه ای قابل بررسی است. می دانم که آرش تمرین می کند و در وضعیت آمادگی مناسبی قراردارد. باید تیمی قدرتمند از بهترینهای جودو ساخته و به مسابقات مختلف اعزام شود و در کنار آن نوجوانان و جوانانی که با کسب عناوین شایسته در آسیا نشان دادند توانایی پیشرفت را دارند را آهسته آهسته به تیم ترزیق کنیم.

وی همچنین به مذاکرات خود با رئیس فدراسیون جهانی اشاره کرد و گفت: کسب مجوز حضور بانوان با حجاب اسلامی در مسابقات آسیایی کار بزرگ و مهمی بود که درشرایطی سخت و با مذاکرات زیادی که انجام شد موفق به انجام آن شدیم . ولی رسیدن بانوان به مسابقات جهانی کار سختی است که شرایط خاصی را طلب می کند.

رئیس فدراسیون جودو به اعزام 20 جودوکار به کمپ بین المللی فدراسیون جهانی در فرانسه اشاره کرد و گفت: باید 20 جودوکار زبده خود را انتخاب کرده و به این کمپ اعزام کنیم و پس آن نیروهای خود را تقسیم کنیم تا با حضور در مسابقات متعدد و اردوهای مشترک بین المللی به خواسته خود که همان کسب سهمیه المپیک است برسیم.

امینی در پایان پیرامون حضور رئیس فدراسیون جهانی در تهران گفت: قرار است زمانی را مشخص کرده و به ویزر اعلام کنیم تا وی از امکانات ورزشی ما بازدید کند. شرایط میزبانی رقابتهای جام جهانی را داریم که اگر بتوانیم آن را کسب کنیم برای جودو ایران شرایط عالی فراهم خواهد شد.

تیم ملی جودو ایران در رقابتهای انتخابی المپیک در تونس که اوایل هفته گذشته برگزار شد، بدون کسب حتی یک پیروزی از دور رقابتها کنار رفت.