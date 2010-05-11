نخست وزیر انگلستان استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، گوردن براون دقایقی پیش استعفای خود را تقدیم ملکه انگلستان کرد.
گردون براون پیش از دیدار با ملکه انگلستان توصیه کرد دیوید کامرون از حزب محافظه کار نخست وزیری را بر عهده بگیرد.
گوردن براون نخست وزیر انگلستان از سمت خود استعفا کرد تا پایانی بر 13 سال حکومت حزب کارگر در این کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، گوردن براون دقایقی پیش استعفای خود را تقدیم ملکه انگلستان کرد.
گردون براون پیش از دیدار با ملکه انگلستان توصیه کرد دیوید کامرون از حزب محافظه کار نخست وزیری را بر عهده بگیرد.
نظر شما