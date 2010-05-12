به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در حاشیه نشست با رئیس ورزش و جوانان ترکیه و هیئت همراه وی، به جو نامطلوب ورزشگاه‎ها و اهانت‎هایی که از سوی تماشاگران و به نوعی تماشاگرنماها به مربیان و ورزشکاران اشاره و بابت آن اظهار تاسف کرد. به خصوص اینکه امروز بحرانی شدن این مسئله تا حد زیادی نگران کننده شده است و این نگرانی زمانی برطرف می شود که عزم ملی را مقابل خود ببیند.

واقعا سازمان تربیت بدنی چه برنامه‎ای برای مقابله بابحران ورزشگاه‎ها دارد؟

وی در پاسخ به این سوال به معضل کشاندن افراد به ورزشگاه‎ها با وعده ساندویچ و آبمیوه و معرفی آنها به عنوان تماشاگر اشاره کرد و گفت: اینکه افراد فقط به قصد پر شدن سکوها به ورزشگاه‎ها کشانده شوند و در عین حال حرکات ناشایست و خارج از فرهنگ و ادب از آنها ببینیم اصلا خوشحال کننده نیست. مانند اتفاقاتی که همین چند روز پیش در یکی از دیدارهای والیبال شاهد آن بودیم.

مبادا از پشت میز نشستن "جو زده" شوم!

سجادی تصریح کرد: وظیفه من مدیر رسیدگی به این معضلات فرهنگی است. نباید جو پشت میز نشینی من مدیر را بگیرد و از دیدن واقعیات که متاسفانه تلخ هم هستند غافل شوم. کما اینکه رسیدگی به چنین معضلاتی و ارائه راه حل اساسی برای آنها یکی از دغدغه‎های بزرگ رئیس سازمان تربیت بدنی شده است.

وی افزود: منشوری که تحت عنوان نظام‎نامه فرهنگی مصوب شده است مسئول زحمات همکاران فرهنگی ما در سازمان تربیت بدنی است که یک نسخه از پیش نویس آن هم تقدیم مجلس شده است. این یک کار ستادی بود که انجام شد.

فرهنگ‎سازی، درس ریاضی نیست

سجادی با تاکید بر اینکه اشاعه فرهنگ در بدنه ورزش در درازمدت محقق می‎شود، یادآور شد: فرهنگ درس ریاضی نیست که آموزش آن طی چند ماه هم میسر باشد. باید پیوسته و ادامه دار کار کرد تا به نتیجه رسید. از فعالیت چند ماهه نتیجه نمی‎گیریم چون با انسان و رفتار انسان سر و کار داریم.

معاون سازمان تربیت بدنی بر این باور است که زمینه این گونه آموزش‎های فرهنگی باید از سنین پائین برای افراد فراهم شود. این گونه می‎توان محیطی آرام و بدون تنش را حتی در ورزشکارها شاهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در بخشی از صحبت‏های خود توصیه کرد که تیم‎ها، ورزشکاران و هوادارانشان پیروزی را به هر قیمتی نخواهند چون اینکه جو مسابقه و سالن بازی را به هم بریزیم تا به نتیجه برسیم می‏تواند به تشویش و ناسزاگویی و در نهایت درگیری منجر شود.

نباید دچار روزمرگی شویم

سجادی مجددا به وظیفه بزرگی که برای رسیدگی به معضلات فرهنگی ورزش کشور دارد اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مسائل از طرف ما مدیران به سکوها منتقل می‏شوند. همانطور که انعکاس نیمکت مربیان را می‎توان در میان تماشاگران دید. پس نباید دچار روزمرگی و غفلت در بیداری شویم. باید به این مشکلات رسیدگی شود.

تماشاگرانی که به جای ساندویچ و آب میوه، کتک می‎خورند

وی یادآور شد: در یکی از گزارشات تلویزیونی دیدم افرادی که می‎گفتند با وعده ساندویچ و آبمیوه به سالن آمده‏ایم. اما نه تنها اینها را ندیدیم بلکه کتک هم خوردیم. این را گفتم تا بدانید ما مدیران از اینگونه قضایا و مشکلات هواداران آگاه بوده و پیگیر آن هستیم.

معضلات فرهنگی را لمس کرده‏‎ام

رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی مدعی است که خیلی خوب با معضلات فرهنگی ورزش آشناست چون از 13 - 12 سالگی در این عرصه بوده است. آن زمانی که پس از پایان کار در هنرستان به ورزشگاه شیرودی می‎رفت و روی سکوهای این ورزشگاه استراحت می‎کرد تا زمان تمرین فرا برسد و بعد از آن با دوچرخه به سمت منزل حرکت می‎کرد. آن زمانی که جوان بود اما رکورد بزرگسالان را زد.

سجادی تاکید کرد: همه این مشکلات را لمس کرده‏ام . خصوصا اینکه باشگاه‎داری هم کرده‎ام.

وی تصریح کرد: 48 ساعت به بازی مانده به این فکر می‏کنیم که یک نفر را به عنوان لیدر مسئول جمع کردن هوادار کنم این کانون هواداران نیست.

از مسئولان فیفا کمک خواستیم

معاون سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه سعیدلو از معضلات فرهنگی ورزشگاه‌ها به شدت متاثر است، گفت: به طور جدی پیگیر راه حل‎هایی کارساز هستیم. به همین دلیل در نشست با مسئولان فیفا از آنها خواستیم تا بگویند برای اشاعه فرهنگ در ورزش کشورشان چه کرده‎اند. خوب می‎دانیم که بازی جوانمردانه و ضد دوپینگ دو مقوله آنها بوده است اما می‌خواستیم بدانیم به غیر از این چه باید کرد.

حل مشکلات فرهنگی نیازمند عزم ملی است

سجادی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه فوتبال ایران از نظر ساختاری ارتباط خوبی با فدراسیون بین‎المللی و آسیایی این رشته دارد. فوتبال در این زمینه جلو است ولی حل چنین مشکلی عزم ملی می‎خواهد.