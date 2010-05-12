به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در حاشیه نشست با رئیس ورزش و جوانان ترکیه و هیئت همراه وی، به جو نامطلوب ورزشگاهها و اهانتهایی که از سوی تماشاگران و به نوعی تماشاگرنماها به مربیان و ورزشکاران اشاره و بابت آن اظهار تاسف کرد. به خصوص اینکه امروز بحرانی شدن این مسئله تا حد زیادی نگران کننده شده است و این نگرانی زمانی برطرف می شود که عزم ملی را مقابل خود ببیند.
واقعا سازمان تربیت بدنی چه برنامهای برای مقابله بابحران ورزشگاهها دارد؟
وی در پاسخ به این سوال به معضل کشاندن افراد به ورزشگاهها با وعده ساندویچ و آبمیوه و معرفی آنها به عنوان تماشاگر اشاره کرد و گفت: اینکه افراد فقط به قصد پر شدن سکوها به ورزشگاهها کشانده شوند و در عین حال حرکات ناشایست و خارج از فرهنگ و ادب از آنها ببینیم اصلا خوشحال کننده نیست. مانند اتفاقاتی که همین چند روز پیش در یکی از دیدارهای والیبال شاهد آن بودیم.
مبادا از پشت میز نشستن "جو زده" شوم!
سجادی تصریح کرد: وظیفه من مدیر رسیدگی به این معضلات فرهنگی است. نباید جو پشت میز نشینی من مدیر را بگیرد و از دیدن واقعیات که متاسفانه تلخ هم هستند غافل شوم. کما اینکه رسیدگی به چنین معضلاتی و ارائه راه حل اساسی برای آنها یکی از دغدغههای بزرگ رئیس سازمان تربیت بدنی شده است.
وی افزود: منشوری که تحت عنوان نظامنامه فرهنگی مصوب شده است مسئول زحمات همکاران فرهنگی ما در سازمان تربیت بدنی است که یک نسخه از پیش نویس آن هم تقدیم مجلس شده است. این یک کار ستادی بود که انجام شد.
فرهنگسازی، درس ریاضی نیست
سجادی با تاکید بر اینکه اشاعه فرهنگ در بدنه ورزش در درازمدت محقق میشود، یادآور شد: فرهنگ درس ریاضی نیست که آموزش آن طی چند ماه هم میسر باشد. باید پیوسته و ادامه دار کار کرد تا به نتیجه رسید. از فعالیت چند ماهه نتیجه نمیگیریم چون با انسان و رفتار انسان سر و کار داریم.
معاون سازمان تربیت بدنی بر این باور است که زمینه این گونه آموزشهای فرهنگی باید از سنین پائین برای افراد فراهم شود. این گونه میتوان محیطی آرام و بدون تنش را حتی در ورزشکارها شاهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در بخشی از صحبتهای خود توصیه کرد که تیمها، ورزشکاران و هوادارانشان پیروزی را به هر قیمتی نخواهند چون اینکه جو مسابقه و سالن بازی را به هم بریزیم تا به نتیجه برسیم میتواند به تشویش و ناسزاگویی و در نهایت درگیری منجر شود.
نباید دچار روزمرگی شویم
سجادی مجددا به وظیفه بزرگی که برای رسیدگی به معضلات فرهنگی ورزش کشور دارد اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مسائل از طرف ما مدیران به سکوها منتقل میشوند. همانطور که انعکاس نیمکت مربیان را میتوان در میان تماشاگران دید. پس نباید دچار روزمرگی و غفلت در بیداری شویم. باید به این مشکلات رسیدگی شود.
تماشاگرانی که به جای ساندویچ و آب میوه، کتک میخورند
وی یادآور شد: در یکی از گزارشات تلویزیونی دیدم افرادی که میگفتند با وعده ساندویچ و آبمیوه به سالن آمدهایم. اما نه تنها اینها را ندیدیم بلکه کتک هم خوردیم. این را گفتم تا بدانید ما مدیران از اینگونه قضایا و مشکلات هواداران آگاه بوده و پیگیر آن هستیم.
معضلات فرهنگی را لمس کردهام
رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی مدعی است که خیلی خوب با معضلات فرهنگی ورزش آشناست چون از 13 - 12 سالگی در این عرصه بوده است. آن زمانی که پس از پایان کار در هنرستان به ورزشگاه شیرودی میرفت و روی سکوهای این ورزشگاه استراحت میکرد تا زمان تمرین فرا برسد و بعد از آن با دوچرخه به سمت منزل حرکت میکرد. آن زمانی که جوان بود اما رکورد بزرگسالان را زد.
سجادی تاکید کرد: همه این مشکلات را لمس کردهام . خصوصا اینکه باشگاهداری هم کردهام.
وی تصریح کرد: 48 ساعت به بازی مانده به این فکر میکنیم که یک نفر را به عنوان لیدر مسئول جمع کردن هوادار کنم این کانون هواداران نیست.
از مسئولان فیفا کمک خواستیم
معاون سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه سعیدلو از معضلات فرهنگی ورزشگاهها به شدت متاثر است، گفت: به طور جدی پیگیر راه حلهایی کارساز هستیم. به همین دلیل در نشست با مسئولان فیفا از آنها خواستیم تا بگویند برای اشاعه فرهنگ در ورزش کشورشان چه کردهاند. خوب میدانیم که بازی جوانمردانه و ضد دوپینگ دو مقوله آنها بوده است اما میخواستیم بدانیم به غیر از این چه باید کرد.
حل مشکلات فرهنگی نیازمند عزم ملی است
سجادی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه فوتبال ایران از نظر ساختاری ارتباط خوبی با فدراسیون بینالمللی و آسیایی این رشته دارد. فوتبال در این زمینه جلو است ولی حل چنین مشکلی عزم ملی میخواهد.
نظر شما