استفاده از انرژی هسته ای حق همه کشورهاست/ تحریم ایران بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، بشار اسد گفت: "این حق هر کشوری است که به توسعه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مبادرت ورزد".

اسد که با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در دمشق دیدار می کرد با اشاره ضمنی به برخورداری رژیم اسرائیل از تسلیحات اتمی، همچنین بر بی فایده بودن تحریم ایران تاکید کرد.

وی همچنین از حمایت روسیه از روند متوقف شده سازش خاورمیانه خبر داد.

این مقام سوری ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر در روسیه صلح و ثبات را راه درست برای مبارزه با ترور توصیف کرد.