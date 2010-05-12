"بیست بیست" و "خانه روبه رویی" به نمایشگاه کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "خانه روبه‌رویی" جلد پنجم از مجموعه داستانهای پنج قاره است که به آسیا اختصاص دارد و توسط نشر افراز منتشر و در نمایشگاه کتاب عرضه شده است.

"بیست بیست" هم مجموعه بیست داستان کوتاه از بیست نویسنده بزرگ است که جایزه نوبل برده‌اند. این کتاب با مقدمه گابریل گارسیا مارکز درباره جایزه نوبل توسط نشر گل آذین منتشر شده است.

در کتاب "بیست بیست" داستانهایی از هرتا مولر، لوکلزیو، ژان پل سارتر، کنزابورو اوئه، نادین گوردیمر، گارسیا مارکز و دوریس لسینگ آورده شده است.



طراح جلد هر دو کتاب جواد آتشباری ا‌ست.

امرایی از مترجمان فعال این سالها بوده که در معرفی نویسندگان ناشناخته به مخاطبان ایرانی گام‌هایی جدی برداشته است.