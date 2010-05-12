23 کتابخانه در غرب استان تهران احداث می شود

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب بر لزوم ترویج فرهنگ کتب و کتابخوانی تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم نقش به سزایی در گسترش علم و فرهنگ در سطح کلان جامعه دارد.

وی نگاه مناسب به مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری، حوزه کتاب و کتابخوانی را از جمله ابزارهای موثر در رسیدن به استاندارهای مطلوب این حوزه برشمرد و افزود: بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های توسعه فرهنگ غنی کتاب و کتابخوانی از اولویتهای مهم مسئولان فرهنگی کشور برای رسیدن به استانداردهای مطلوب این بخش است.

این مسئول احداث 23 کتابخانه استاندارد را از برنامه های اداره کل کتابخانه های غرب استان تهران ذکر و عنوان کرد: براساس پیش بینی های انجام شده این کتابخانه ها تا پایان برنامه پنجم توسعه به بهره برداری می رسند.

محسنی وجود کتابخانه های عمومی را از نیازهای به حق شهروندان دانست و اظهار داشت: فعالیت انجمنهای کتابخانه ای به عنوان بازوان توانمند توسعه کتابخانه ها، برای ایجاد و توسعه این نیاز علمی و فرهنگی ضروری است.

تجهیز کتابخانه هیو ساوجبلاغ با 200 میلیون ریال اعتبار

مدیرکل کتابخانه های عمومی غرب استان تهران از تخصیص 200 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز کتابخانه هیو ساوجبلاغ خبر داد و گفت : این اعتبار در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان که با حضور رئیس انجمن و فرماندار برگزار شد، عنوان و با موافقت اعضا به تصویب رسید.

محسنی اختصاص زمین مناسب برای ساخت کتابخانه توسط شهرداریهای طالقان، کوهسار و سیف آباد را از دیگر مصوبات این جلسه ذکر کرد و افزود: مصوب کردن نقشه راه توسعه عمرانی کتابخانه های عمومی شهرستان و تسویه حساب بدهی، سهم کتابخانه های عمومی غرب استان تهران توسط شهرداران تابعه نیز در جلسه انجمنهای کتابخانه های عمومی مطرح و تصویب شد.