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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

مدیریت لاریجانی بر مجلس قوی است

مدیریت لاریجانی بر مجلس قوی است

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با قوت مجلس را مدیریت کرده و قریب به اتفاق نمایندگان وی را به عنوان یک مدیر لایق قبول دارند.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اعضای آن در سال سوم کاری مجلس، اظهار داشت: علی لاریجانی در این مدت که بر مجلس مدیریت داشته با قوت عمل کرده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس قریب به اتفاق لاریجانی را به عنوان یک مدیر لایق قبول دارند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: البته طبیعتا کمبودها و انتقاداتی هم در این مدت وجود داشته اما در مجموع مدیریت مثبت و شایسته رئیس مجلس فعلی را قابل تقدیر می دانیم.

ابراهیمی با بیان اینکه علی لاریجانی در انتخابات هیئت رئیسه رقیب جدی ندارد، ابراز امیدواری کرد که وی در این انتخابات رای بالایی کسب کند.

گفتنی است انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای انتخاب رئیس، نواب رئیس و اعضای آن برای سال سوم کاری مجلس هشتم 4 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1081713

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