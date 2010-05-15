مهره چینی شاهین در فصل بعد بسیار قوی خواهد بود

مجید حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در فصل بعد سعی خواهیم کرد امتیازات لازم را در همان نیم فصل اول کسب کنیم و نگذاریم وضعیتمان به روز آخر برسد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری هایی که مسئولین استان به ویژه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر دارند وزیر نفت در سفر چنر روز پیش خود قول مساعد داده است که تیم شاهین بوشهر را حمایت کند.

مدیر عامل باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان اینکه برنامه سال آینده متفاوت تر از امسال خواهد بود، گفت: برنامه ریزی برای سال آینده را از هم اکنون آغاز کرده ایم و به دنبال تداوم حضور در لیگ برتر هستیم.

حسینی کنگانی با بیان اینکه شور، اشتیاق، همدلی و همراهی هواداران باعث بقاء شاهین در لیگ برتر شد، گفت: هرکس در بوشهر زندگی می کند شاهینی است و بالاترین پتاسیل ورزشی شاهین همین هواداران هستند.