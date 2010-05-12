چهار میلیون عالم ملکوتی باید از دانشگاهها خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز چهارشنبه در پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان با اشاره به برنامه پیشنهادی وزیر علوم به مجلس گفت: در این برنامه خروجی دانشگاهها عالم ملکوتی عنوان شده است که از منویات مقام معظم رهبری است و آنچه از طرح دانشگاه اسلامی نیز مد نظر بوده جز این نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: خروجی دانشگاهها باید دارای عقاید مستحکم دینی، بنیان هایی متعلق به سرزمین، دانش پایه و تجربه عملی در حوزه تخصصی، مهارت زندگی، مهارت کار و فعالیت باشد و ازهمه مهمتر دانش آموخته دانشگاههای ما باید حسیاستهای دینی، فرهنگی و سیاسی نسبت به سرنوشت کشورش داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید توجه به بهداشت روانی را در میان کارکنان، اساتید و دانشجویان گسترش داد، گفت: از این طریق وقتی صحبت از بهداشت روانی می شود کسی احساس خطر نمی کند.

خواجه سروی با یادآوری این مطلب که در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون دانشجو در کشور به تحصیل اشتغال دارند، اظهار داشت: بسیاری از دانشجویان در خوابگاههای غیردولتی اسکان دارند و در موسسات آموزش عالی تحصیل می کنند و باید تمامی این جمعیت دانشجویی را مد نظر قرار داد و همه این 4 میلیون نفر را به عنوان عالم ملکوتی به جهان اسلام تحویل داد.

وی با اشاره به بحث ارتباط دانشگاه با خانواده افزود: باید تلاش کرد تا از امکانات خانواده ها در راستای حل مشکلات دانشگاه کمک گرفت.

معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاهها از طرح انجمن خانه و خوابگاه استقبال نکردند، گفت: در این طرح تلاش می شد خانواده یار و یاور مدیریت دانشگاه باشد اما دانشگاهها از آن استقبال چندانی به عمل نیاوردند و رفته رفته آن را کنار گذاشتند.