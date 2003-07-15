وقف كتاب در جامعه بايد به يك سنت تبديل شود

حميدرضا ناظم زاده مسئول داخلي كتابخانه ملك در گفتگو با خبرنگار فرهنگي" مهر" با بيان اين مطلب گفت : در كتابخانه ملك 6 هزارو 635 نسخه خطي موجود است كه بيشتر آنها يعني حدود 6 هزارو 537 نسخه از آنها متعلق به حاج حسين آقا ملك است كه از سال 1316 به همراه ديگر املاك و دارايي وي وقف آستان قدس رضوي شده است ، كه از سال 1357 نيز 112 نسخه خطي ديگر به اين مجموعه اضافه شده كه همگي وقفي و از منابع معتبر مي باشند .
وي افزود: لازم است اشاره كنم كه از اين ميان 19 هزار نسخه بصورت رساله جمع آوري شده اند يعني ممكن است 3 يا 4 كتاب با هم صحافي شده باشند .
ناظر زا ده در ادامه گفت : همچنين در اين مجموعه 40 هزار كتاب چاپي فارسي و عربي و 4 هزار و 700 عنوان كتاب لاتين موجود است كه آنها نيز وقفي هستند .
وي در ادامه گفت : كتاب گنجينه اي عظيم است كه بر اثر مرور زمان خودبخود از بين مي رود و ما همگي فكر مي كنيم كه در پستوها و گنجينه خانه مي توان از آن نگهداري كرد و براي آيندگان به عنوان ميراث خانوادگي به ارث گذاشت ، بويژه نسخ خطي كه از ارزش بيشتري نيز برخورداند ، اما اينطور نيست و كتابها با گذشت زمان فرسوده و ورق ورق مي شوند و ممكن است تا چند سال بعد همين كتاب به درد هيچ كس نخورد ، از طرفي ، از كجا معلوم كه نسل بعدي ما هم به كتاب علاقمند بوده و در نگهداري آن كوشا باشد ، پس آيا بهتر نيست كتاب را در اختيار كساني قرار دهيم كه تشنه استفاده از آن هستند ؟ متاسفانه ما شاهد هستيم كه بسياري از اين گنجينه ها در گوشه خانه ها در اثر بي توجهي از بين رفته و يا در سرقت منازل به يغما مي روند و بسياري از آنها هم از موزه ها وبازارهاي خارجي سر در مي آورند و به اين شكل اين گنجينه هاي عظيم نابود شده و يا از كشور خارج مي شوند .
ناظم زاده در ادامه افزود : با اين تفاسير آيا بهتر نيست كه اين گنجينه ها را به جايي امن بسپاريم كه مطمئن هستيم از آنها نگهداري شده و از آسيب در امان مي ماند ؟ در كتابخانه ها معمولا امكان صحافي و مرمت كتاب وجود دارد و كتاب در مخاذن مخصوص نگهداري مي شود ، حتي اين امكان وجود دارد كه فرسوده ترين كتابها را هم مرمت و از آن استفاده كرد .
مسئول كتابخانه ملك در ادامه افزود : هر كتابي خواننده خود را دارد ، نبايد فكر كنيم كه كتابي كه داريم ممكن است به درد نخورد ، حتي كتابهاي چاپي جديد راهم مي توان به كتابخانه هاي عمومي اهدا كرد ، خصوصا استادان و پژوهشگراني كه منابع ارزشمندي دارند با هديه اين كتابها به كتابخانه ها اين امكان را فراهم مي آورند كه ميليونها نفرغيرازآنها نيزاز اين كتابها بهره مند شوند و به اين شكل كتاب از يكبارمصرف بودن در آمده و به عنوان محصولي جاودانه با نام صاحب وقف كننده تا ساليان سال مورد مصرف قرار مي گيرد .
ناظم زاده با تاكيد بر اينكه بايد به مردم در اين زمينه آگاهي داده شود گفت : در كشور ما همه چيز بايد مد شود تا مردم از آن تبعيت كنند ، يعني همه جريانات به صورت موج پيش آمده و همه در اين موج قرار مي گيرند ، فكر مي كنم در زمينه وقف كتاب هم بايد با آگاهي دادن و تبليغات اين موج را به وجود آوريم و وقف كتاب را به عنوان يك سنت پسنديده جا بيندازيم .
وي در پايان در مورد سابقه كتابخانه و موزه ملك گفت : حاج حسين آقا ملك در سال 1292 ( ه. ق ) در تهران متولد شد و در بزرگسالي توسط پدر كه يكي از متمولين تهران بود براي سركشي به اموال راهي خراسان شد ولي بعد در خراسان ماندگار شده و ارادتي ويژه به امام رضا پيدا كرد ، مرحوم ملك يكي از بهترين نسخه شناسان زمان خود بود كه به زبان فارسي و عربي نيز تسلط كامل داشت . ايشان بهترين نسخ خطي ، سكه هاي قديمي و قالي هاي ارزشمند را جمع آوري كرده بود كه در سال 1316 همه را وقف آستان قدس رضوي كرد ، اين موزه تاسال 1376 در ورودي بازار ، سراي امير واقع بود و از آن به بعد به محل كنوني خود در خيابان امام خميني كه جزء اموال وقفي مرحوم ملك است منتقل شد . اين مكان ساختماني دو طبقه است كه طبقه اول و زيرين متعلق به موزه است ودر طبقه دوم كتابخانه و مخاذن آن قرار دارد . اين كتابها به امانت داده نمي شود ولي ورود به آن براي عموم آزاد است .
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