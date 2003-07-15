وقف كتاب در جامعه بايد به يك سنت تبديل شود

حميدرضا ناظم زاده مسئول داخلي كتابخانه ملك در گفتگو با خبرنگار فرهنگي" مهر" با بيان اين مطلب گفت : در كتابخانه ملك 6 هزارو 635 نسخه خطي موجود است كه بيشتر آنها يعني حدود 6 هزارو 537 نسخه از آنها متعلق به حاج حسين آقا ملك است كه از سال 1316 به همراه ديگر املاك و دارايي وي وقف آستان قدس رضوي شده است ، كه از سال 1357 نيز 112 نسخه خطي ديگر به اين مجموعه اضافه شده كه همگي وقفي و از منابع معتبر مي باشند .وي افزود: لازم است اشاره كنم كه از اين ميان 19 هزار نسخه بصورت رساله جمع آوري شده اند يعني ممكن است 3 يا 4 كتاب با هم صحافي شده باشند .ناظر زا ده در ادامه گفت : همچنين در اين مجموعه 40 هزار كتاب چاپي فارسي و عربي و 4 هزار و 700 عنوان كتاب لاتين موجود است كه آنها نيز وقفي هستند .وي در ادامه گفت : كتاب گنجينه اي عظيم است كه بر اثر مرور زمان خودبخود از بين مي رود و ما همگي فكر مي كنيم كه در پستوها و گنجينه خانه مي توان از آن نگهداري كرد و براي آيندگان به عنوان ميراث خانوادگي به ارث گذاشت ، بويژه نسخ خطي كه از ارزش بيشتري نيز برخورداند ، اما اينطور نيست و كتابها با گذشت زمان فرسوده و ورق ورق مي شوند و ممكن است تا چند سال بعد همين كتاب به درد هيچ كس نخورد ، از طرفي ، از كجا معلوم كه نسل بعدي ما هم به كتاب علاقمند بوده و در نگهداري آن كوشا باشد ، پس آيا بهتر نيست كتاب را در اختيار كساني قرار دهيم كه تشنه استفاده از آن هستند ؟ متاسفانه ما شاهد هستيم كه بسياري از اين گنجينه ها در گوشه خانه ها در اثر بي توجهي از بين رفته و يا در سرقت منازل به يغما مي روند و بسياري از آنها هم از موزه ها وبازارهاي خارجي سر در مي آورند و به اين شكل اين گنجينه هاي عظيم نابود شده و يا از كشور خارج مي شوند .ناظم زاده در ادامه افزود : با اين تفاسير آيا بهتر نيست كه اين گنجينه ها را به جايي امن بسپاريم كه مطمئن هستيم از آنها نگهداري شده و از آسيب در امان مي ماند ؟ در كتابخانه ها معمولا امكان صحافي و مرمت كتاب وجود دارد و كتاب در مخاذن مخصوص نگهداري مي شود ، حتي اين امكان وجود دارد كه فرسوده ترين كتابها را هم مرمت و از آن استفاده كرد .مسئول كتابخانه ملك در ادامه افزود : هر كتابي خواننده خود را دارد ، نبايد فكر كنيم كه كتابي كه داريم ممكن است به درد نخورد ، حتي كتابهاي چاپي جديد راهم مي توان به كتابخانه هاي عمومي اهدا كرد ، خصوصا استادان و پژوهشگراني كه منابع ارزشمندي دارند با هديه اين كتابها به كتابخانه ها اين امكان را فراهم مي آورند كه ميليونها نفرغيرازآنها نيزاز اين كتابها بهره مند شوند و به اين شكل كتاب از يكبارمصرف بودن در آمده و به عنوان محصولي جاودانه با نام صاحب وقف كننده تا ساليان سال مورد مصرف قرار مي گيرد .ناظم زاده با تاكيد بر اينكه بايد به مردم در اين زمينه آگاهي داده شود گفت : در كشور ما همه چيز بايد مد شود تا مردم از آن تبعيت كنند ، يعني همه جريانات به صورت موج پيش آمده و همه در اين موج قرار مي گيرند ، فكر مي كنم در زمينه وقف كتاب هم بايد با آگاهي دادن و تبليغات اين موج را به وجود آوريم و وقف كتاب را به عنوان يك سنت پسنديده جا بيندازيم .وي در پايان در مورد سابقه كتابخانه و موزه ملك گفت : حاج حسين آقا ملك در سال 1292 ( ه. ق ) در تهران متولد شد و در بزرگسالي توسط پدر كه يكي از متمولين تهران بود براي سركشي به اموال راهي خراسان شد ولي بعد در خراسان ماندگار شده و ارادتي ويژه به امام رضا پيدا كرد ، مرحوم ملك يكي از بهترين نسخه شناسان زمان خود بود كه به زبان فارسي و عربي نيز تسلط كامل داشت . ايشان بهترين نسخ خطي ، سكه هاي قديمي و قالي هاي ارزشمند را جمع آوري كرده بود كه در سال 1316 همه را وقف آستان قدس رضوي كرد ، اين موزه تاسال 1376 در ورودي بازار ، سراي امير واقع بود و از آن به بعد به محل كنوني خود در خيابان امام خميني كه جزء اموال وقفي مرحوم ملك است منتقل شد . اين مكان ساختماني دو طبقه است كه طبقه اول و زيرين متعلق به موزه است ودر طبقه دوم كتابخانه و مخاذن آن قرار دارد . اين كتابها به امانت داده نمي شود ولي ورود به آن براي عموم آزاد است .