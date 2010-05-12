طرح صیانت از حریم امنیت اخلاقی و حقوق اجتماعی در خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی افزود: این طرح به پیشنهاد کلیه اعضای شورا تهیه و پس از بررسی و مشورت در کارگروه های تخصصی به تصویب رسید که وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی را در قبال ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابی مشخص کرده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: وضع عمومی عفاف و حجاب در استان مطلوب است و بهترین و پاک ترین جوانان به برکت خون شهدا و هدایت علما، جوانان ایران اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: گروهی از افراد بدحجاب که هنجارشکن هستند عالمانه و به طور عمدی اقدام به ترویج بدحجابی در جامعه می کنند که دستگاه قضایی استان باید به طور جدی با آنان برخورد کند.

صلاحی تصریح کرد: برای آن دسته از بدحجابان که فقط به جهت آراستگی ظاهری اقدام به استفاده از این نوع پوشش می کنند باید یک کار فرهنگی دقیق صورت پذیرد و با تذکر لسانی ملایم و با برخوردی آرام نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی گفت: باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم تا از وقوع و تکرار آن جلوگیری شود چراکه اقداماتی که تاکنون صورت گرفته اگرچه مطلوب است ولی بازدارندگی لازم را ندارد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به منظور نهادینه شدن امر حجاب، ابتدا از ادارات دولتی در استان شروع خواهیم کرد.

آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد نیز در این دیدار اظهار داشت: دغدغه امروز مساله عفاف و حجاب نیست چرا که عفاف و حجاب یک مساله فرهنگی است و دستگاه های فرهنگی متولی اجرای آن هستند که نسبت به ترویج آن فعالیت می کنند.

وی گفت: مساله اصلی مبارزه با پدیده بدحجابی است که علاوه بر ناهنجاری و فساد یک انحراف سیاسی است.

امام جمعه مشهد همچنین از عرضه بی رویه محصولات به اصطلاح فرهنگی در تمامی سطح شهر انتقاد کرد و از مسوولین مربوطه خواست تا نسبت به نظارت، مدیریت و کنترل عرضه آن اقدام کنند.

سردار فهیمی راد فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز گزارشی از عملکرد این نیرو ارایه داد و گفت: در راستای مبارزه با پدیده بدحجابی در سال گذشته 478 زن خیابانی، 306 لانه فساد، 456 پارتی و دو هزار لیتر مشروبات الکلی در استان کشف و ضبط گردیده است.

وی افزود: در سال 88 بیش از 31 هزار تذکر لسانی صورت گرفته و هفت هزار گشت ارشاد برای مبارزه با بدحجابی اعزام گردیده است.

