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۱۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۳۴

با پرداخت غرامت به شهرك نشينان وانتقال آنها به كرانه باختري؛

شارون جدول زمانبندي شده خروج از نوارغزه را به حزب ليكود ارائه مي كند

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي قصد داردفردا يك جدول زمان بندي شده را براي خروج نيروهاي اين رژيم ازنوار غزه به حزب ليكود ارائه كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري العربيه، شارون افزود: فردا چهارشنبه اين جدول زمان بندي شده رابه منظور خروج نيروهاي اسراييلي ازنوارغزه در ابتداي سال 2005 به نمايندگان حزب ليكود ارائه خواهد كرد. وي گفت: هرگزنمي توانيم ازطرح تخليه نوارغزه ازاسراييليها دست بكشم.

طرح نخست وزير رژيم صهيونيستي كه اميدواراست فردا مورد تاييد حزب افراطيش ليكود قرار گيرد، مبتني برپرداخت غرامت به شهرك نشيناني است كه به طور داوطلبانه حاضربه تخليه منازلشان با آغاز دوره جديد پارلمان آينده يعني اكتبر آتي شدند، مي باشد.

اين طرح همچنين مشتمل برخروج هشت هزارشهرك نشين از21 شهرك موجود درنوارغزه است تا جايي كه در اين شهركها اقليت اسراييلي بسر مي برند.

اما اين طرح شارن سيطره و تسلط اسراييل را بر مجتمع هاي شهرك نشين بزرگ در كرانه باختري رود اردن حفظ مي كند چرا كه شارون اين اقدام را براي امنيت اين رژيم ضروري تلقي مي كند.

کد مطلب 108182

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