آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب شهر ورامین

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این پروژه که در افق سال 1415 طراحی شده، جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر را در بر می گیرد؛ در حالی که جمعیت فعلی ورامین حدود 250 هزار نفر است.

فرآیند تصفیه این پروژه به روش MLE یا هوا دهی گسترده به همراه سیستم حذف ازت و نیترات است.

این پروژه که از نیازهای ضروری شهر ورامین است، در سه مدول به بهره برداری می رسد که تعداد خط جریان هر مدول، دو مورد پیش بینی شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران در حاشیه مراسم آغاز این عملیات اجرایی، در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: ظرفیت این تصفیه خانه 91 هزار مترمکعب در روز، معادل یکهزار و 53 لیتر در ثانیه است.

علیرضا نوذری پور متوسط ظرفیت هر مدول را 30 هزار و 333 مترمکعب در روز، معادل 351 لیتر در ثانیه دانست و افزود: حداکثر ظرفیت هر مدول 45 هزار و 500 مترمکعب در روز و معادل 527 لیتر در ثانیه است.

وی جمعیت هر مدول را 170 هزار نفر عنوان کرد و خاطر نشان کرد: طول خط انتقال این تصفیه خانه، پنج کیلومتر و قطر این خط انتقال، هزار و 600 میلیمتر است.

این مسئول افزود: طول شبکه توزیع تصفیه خانه شهر ورامین 400 کیلومتر و قطر شبکه جمع آوری بین 200 تا هزار و 200 میلیمتر است.

وی اعتبار مورد نیاز طرح را هزار و 50 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: زمین این تصفیه خانه در حاشیه شهر ورامین به مساحت 15 هکتار است.

نوذری پور سرانه مصرف آب را 250 لیتردر روز ذکر کرد و افزود: سرانه فاضلاب تولیدی برای تصفیه خانه شهر ورامین 200 لیتر در روز پیش بینی شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در صورت تأمین اعتبارات و عدم وجود مشکلات جانبی، این پروژه بین سه تا پنج سال دیگر در مُدولهای مختلف به بهره برداری خواهد رسید.