23 درصد جمعیت روستایی زنجان از گاز طبیعی برخودارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابولفضل سرایلو ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه ابهر از گازرسانی به 118 روستای این شهرستان با 14 هزار و 331 خانوار جمعیت خبر داد و افزود: 85 روستای این منطقه در محدوده 15 کیلومتری خط انتقال گاز قرار دارند که از این تعداد 30 روستا با 9 هزار و 158 خانوار، از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی میانگین روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در کشور را 37 در صد اعلام کرد و ادامه داد: این میانگین در استان 22 در صد است که شهرستان ابهر با بهره مندی بیش از 9 هزار خانوار، سه برابر میانگین استانی، بهره مند از گاز طبیعی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان اجرای طرح گاز رسانی را در سایر روستاهای استان را از برنامه های در دست اجرای شرکت گاز استان اعلام کرد و اظهار داشت: افتتاح 46 روستای در دست اجرا، گاز رسانی به شهر حلب، زرین آباد، بهره برداری از خط انتقال زنجان - طارم و شهر آب بر، شروع عملیات اجرایی خط تغذیه شهرستان طارم، انجام عملیات طراحی 166 روستای استان، طراحی خط انتقال گرماب - زرین رود و روستاهای جنوب شهرستان خدابنده از مهم ترین برنامه های در دست اجرای شرکت گاز استان زنجان در سال جاری است.

سرایلو در ادامه از اختصاص هفت میلیارد تومان اعتبار برای اجرای خط تغذیه آببر - گیلوان و آببر - چورزق خبر داد و گفت: این خط تغذیه با 50 کیلومتر طول در مدت قرار داد 450 روز به پایان خواهد رسید.

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح جمعیت 45 هزار نفری شهر آب بر و چورزق از توابع شهرستان طارم از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه خط تغذیه آببر – گیلوان و آببر - چورزق زنجان از خط انتقال 12 اینچ زنجان – طارم منشعب خواهد شد تصریح کرد: با اتمام این طرح، دو شهر آب‌بر و چورزق از توابع شهرستان طارم ، روستاهای با محدوده 15 کیلومتر از خطوط اصلی و صنایع این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

سرایلو از هزینه 24 میلیارد و 500 میلیون تومانی خط انتقال زنجان – طارم خبر داد و گفت: پیش بینی می شود هزینه این طرح تا پایان کار به 27 میلیارد تومان نیز برسد.

وی عبور از رودخانه قزل اوزن و غلات چای را به عنوان دو مانع بزرگ در اجرای خط انتقال 12 اینچ زنجان – طارم نام برد و افزود: استفاده بیش از 500 تن مواد منفجره برای هموار کردن مسیر صعب‌العبور طارم، انجام بیش از3.5 میلیون متر مکعب عملیات جابجایی سنگ و خاک، انجام بیش از 85 درصد عملیات اجرایی در مسیر سنگی و انجام کار اجرایی در سه شیفت کاری در ارتفاع دو هزار و 600 متری از جمله اقدامات سنگین برای اتمام به موقع طرح گاز رسانی به طارم بوده است.