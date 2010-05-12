انتقال آب از خلیج فارس و سرشاخه های کارون به کرمان در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید محسن ثمره هاشمی ظهر چهارنشبه در جمع کارکنان آب منطقه ای کرمان اظهار داشت: استان کرمان 183 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و متوسط بارندگی در استان کرمان 140 میلیمتر است و بارش سالانه استان کرمان 24.5 میلیار متر مکعب است که از این میزان 5.6 میلیارد متر مکعب آن جذب سفره های زیر زمینی می شود و از طریق 24 هزار حلقه چاه، هزار و 200 رشته قنات، هزار و 600 بند چشمه در استان سالانه 6.7 میلیارد متر مکعب آب استخراج می شود که نشان دهنده 1.1 میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در استان کرمان است.

وی افزود: طرح انتقال آب به استان کرمان برای رفع معضل کم آبی از مهمترین طرحهای استان است و برای انتقال آب به استان کرمان سه طرح مطرح است که یکی از آنها از سرشاخه های کارون و بهشت آباد برای شهرهای شمالی کرمان است.

ثمره هاشمی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت برای کنترل منابع آبی استان کرمان بازرسی و انسداد چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت کشاورزان از منابع آبی، طرحهای تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در حال مطالعه انجام است.

وی افزود: طرح میان مدت اجرای بندهای خاکی سدها، صدور مجوز برای مجتمع های دامداری، دامپروری و گردشگری و شرب در دستور کار است.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان خاطر نشان کرد: در بلند مدت نیز انتقال آب از سرشاخه های کارون و بهشت آباد برای شهرهای شمالی استان کرمان و انتقال آب از خلیج فارس برای شهرهای جنوبی و انتقال آب از سولگان به سمت رفسنجان از جمله این طرحها می باشد.

وی افزود: از 100 درصد آبی که در استان کرمان استحصال می شود 95 درصد در بخش کشاورزی، 3 درصد برای شرب و 2 درصد برای صنعت استفاده می شود.

وی خواستار افزایش استفاده آب در بخش صنعت و استفاده بهینه در سایر بخشها بخصوص کشاورزی شد و گفت: بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاورزی روی می دهد.