اين شكست حاصل ترس بازيكنان تيم ملي از نام هاي بزرگ بود

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب به ديدار دوستانه اين تيم مقابل باشگاه آ.اس. رم ايتاليا اشاره كرد و افزود: درابتدا بايد خوشحالي خودم را از بابت برگزاري چنين ديداري اعلام كنم. فوتبال ايران چنين ديدارهايي را كمتر به چشم ديده است. بازي با رم باعث شد ما به نقاط ضعف و قوت تيم ملي بيشتر آگاهي پيداكنيم و تلاش مي كنيم تا قبل از ديداربا اردن نقاط ضعف را به حداقل برسانيم.

برانكوادامه داد: تيم ايران دراين ديدار شروع خوبي داشت اما بي تجربگي اكثربازيكنان دررويارويي با تيم هاي بزرگ باعث شد كه خيلي زود قافيه را به حريف واگذاركنند. گلهايي كه ما دريافت كرديم اين ادعا را ثابت مي كند چرا كه ما روي ضربات ايستگاهي گل خورديم و اگر بازيكنانمان از نام هاي بزرگ نمي هراسيدند بدون شك اين نتيجه رقم نمي خورد.



سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان با تمجيد ازبازي بازيكنانش دربيست دقيقه ابتداي بازي گفت : اگر فوتبال ايران خواهان پيشرفت و موفقيت هاي بيشتر است بايد ديدارهاي بيشتري را با تيم هاي بزرگ دنيا برگزار كند تا بازيكنانش تجربه كافي را كسب كنند وازرويارويي با بازيكنان بزرگ نترسند.

وي افزود : البته بايد به اين نكته هم توجه كرد كه ما درنيمه دوم درحاليكه 10 نفره بوديم توانستيم دو بار دروازه رم را بازكنيم و دردقايق پاياني نبض بازي را در اختياربگيريم.

سرمربي تيم ملي در مورد تعويض ابراهيم ميرزاپورگفت : دربين دو نيمه ميرزاپور به من اعلام كرد كه از ناحيه كمربا مشكل مواجه شده و نمي تواند به كارش ادامه دهد به همين خاطرمن تصميم گرفتم دراين ديدارمهم به رودباريان هم فرصت بدهم. ضمن اينكه قصد داشتمم ازمهرزاد معدنچي نيزاستفاده كنم اما فرصتي براي اين كارپيش نيامد.

برانكو در جواب اين سوال كه چرا با وجود محروميت برهاني از ابتدا او را به ميدان فرستاديد گفت : هر چند احتمال محروميت او وجود داشت اما من روي بازي گرفتن يك نيمه ايي از برهاني حساب كرده بودم و ديديد وقتي كه حسين كعبي اخراج شد او را بيرون كشيدم.

ايوانكوويچ اخراج حسين كعبي را به جواني و كم تجربگي اين بازيكن مربوط دانست و خاطر نشان ساخت: اصولا ما نه تنها با كعبي بلكه با همه بازيكنان صحبت مي كنيم كه در بازيهاي تيم ملي با احتياط و اخلاق كامل بازي كنند تا چنين مشكلاتي پيش نيايد اما برخي اوقات ديگر كاري از دست ما برنمي آيد.

وي درجواب اين سوال كه چرا ازنصرتي درجناح چپ استفاده كرديد گفت : من تا به حال بازيهاي نصرتي درجناح چپ را ديده بودم و به همين خاطر تصميم گرفتم از او دراين پست استفاده كنم. ضمن اينكه خصوصيات دفاعي بازي كردن نصرتي از ستارزارع بيشتراست.

برانكو ايوانكوويچ درمورد مشكلات خط دفاعي تيم ملي گفت: مي پذيرم كه ما در اين ديدار مشكلات دفاعي زيادي داشتيم و بايد تلاش كنيم تا قبل از ديدار بااردن اين مشكلات را به حداقل برسانيم. به همين خاطر در تمرينات آينده بيشترازهمه خطوط، برروي خط دفاعي كارخواهيم كرد.

سرمربي تيم ملي كشورمان درپايان با بيان اينكه هاشميان و خداداد عزيري نيز بزودي در تمرينات حضورپيدا مي كنند ابراز اميدواري كرد كه تيم ملي فوتبال كشورمان درديدارمقابل اردن به پيروزي برسد و مردم ايران را خوشحال كند.

