تقدیر از ثبت تصویر شهدا بر روی لباس/ لزوم حمایت مسئولان از مبتکران

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی اکبر رائفی پور در حاشیه نشست تخصصی فرقه های نوظهور(شیطان پرستان) در دانشگاه آزاد خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش خبرگزاری مهر در مورد حکاکی چهره شهدا روی لباس، عنوان کرد: در روزهای اخیر که من اخبار را در این زمینه در خبرگزاری ها پیگیری می کردم واقعا تاسف خوردم که وای بر ما که یک جوان در یک اتاق کوچک این کار را انجام دهد و مسئولان حمایتی از این کار نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه با دیدن این گزارش بیش از آنکه خوشحال شوم از عدم حمایت متولیان تاسف خورده ام، خاطر نشان کرد: دولت که باید در این زمینه پیش قدم باشد متاسفانه کار زیادی از پیش نبرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به رواج برخی لباس ها و پوشش ها در ایران، عنوان کرد: باید برای حذف این گونه پوشش که تناسبی با فرهنگ و دین ما ندارند لباس ها، پوشش و نماد های متعلق به فرهنگ خود را به بازار عرضه کنیم.

رائفی پور با اشاره به نقش بستن برخی نمادهای شیطان پرستی بر روی لباس های جوانان ایرانی، بیان داشت: این در حالیست که ما در مقابل این نمادها نشانه های خاص خودمان را داریم که مقدس هستند و می توانیم روی لباس از آنها استفاده کنیم.

وی با طرح این سئوال که چرا روی نمادهای ملی و مذهبی خودمان کار نمی کنیم، خاطر نشان کرد: انواع "تی شرت" با نشانه های مختلف در بازار کشور اسلامی ایران موجود است اما هنوز ما الگویی مناسب برای جوانانمان معرفی و به بازار عرضه نکرده ایم.

این پژوهشگر برجسته کشور از عدم ارائه الگوی مناسب پوشش در دانشگاهها انتقاد کرد و گفت: در تمام دانشگاه های مختلف دنیا یکی از شرایط ورود به دانشگاه پوشش رسمی مورد نظر دانشگاه است که در این پوشش علاوه بر اینکه مسئله پوشیده بودن افراد مد نظر است بر ضرورت عدم استفاده از نمادها و نشانه ها تاکید می شود.

رائفی پور افزود: این در حالیست که ما در کشور خودمان هیچ الگویی در این زمینه ارائه نکرده ایم.

وی بر لزوم فرهنگ سازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: برخورد قهری با افراد بدپوشش راه حل موضوع نیست.

این محقق شیطان پرستی و فراماسونری یادآور شد: متاسفانه ما لباسی را برای نسل جوان خود معرفی نکرده ایم که به آن افتخار کند و این خلا امروز در کشور احساس می شود.

رائفی پور ضمن هشدار نسبت به رواج نمادهای شیطان پرستی در کشور، عنوان کرد: عمده جوانانی که در کشورمان از نمادهای مربوط به این فرقه ها استفاده می کنند از محتوا و مفهوم آن اطلاعی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه عمده جوانان ایرانی نمی دانند با استفاده از این نمادها اشاعه پرستش شیطان را می کنند و افزود: اگر اطلاع رسانی شود و آنها از این موضوع مطلع باشد به طور قطع استفاده نخواهد کرد.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارش هایی با معرفی چند جوان کرجی که اقدام به حکاکی تصویر شهدا بر روی لباس کرده بودند بر ضرورت ترویج و حمایت مسئولان فرهنگی از این موضوع تاکید کرد که این امر بازتابهای مختلفی در میان پژوهشگران و محققان به ویژه در سطح دانشگاه ها به دنبال داشت.

به هر حال به نظر می رسد جایگزینی تصویر شهدا به جای نمادهای رنگارنگ که با توجه به ناآگاهی جوانان از محتوای آن و در غفلت مسئولان فرهنگی جامعه هر روز گسترش می یابد زمینه ترویج نمادهای ملی و مذهبی ایرانی را فراهم شود.

از سوی دیگر این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه متولیان حوزه فرهنگ و مسئولان ذیربط در راستای حمایت از این گونه اقدامات گام های بیشتری بردارند.