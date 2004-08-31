اسرائيل خودش را از پرونده هسته اي ايران كناربكشد تا آمريكا كار را يكسره كند

به گزارش خبرگزاري مهر، ژنرال زئيفي مسئول سازمان اطلاعات نظامي اسرائيل ابرازعقيده كرد كه اسرائيل بايد از فضاهاي برنامه هسته اي ايران دور باشد و آن را به واشنگتن و اروپايي ها واگذار كند تا آنها با ايران برخورد كنند.



زئيفي در جلسه هفتگي كابينه رژيم صهيونيستي به مقامات اين رژيم هشدارداد : اسرائيل نبايد در صف اول جبهه عليه ايران باشد بايد اداره اين پرونده را به آمريكايي ها و اروپايي ها واگذار كند.



اين مقام عالي رتبه صهيونيست براي اينكه توجه جهانيان را از زرادخانه مخوف هسته اي اسرائيل منحرف كند تلاش كرد تا جوي رعب ووحشت را در ميان كشورهاي عربي منطقه نسبت به برنامه هسته اي مسالمت آميز ايران ايجاد كند و يك تصوير منفي ازايران در نگاه كشورهاي عربي ترسيم كند، ادعا كرد:، زيرا برنامه هسته اي ايران تنها اسرائيل را تهديد نمي كند بلكه كشورهاي خليج(فارس) و اروپا را نيز تهديد مي كند.



به گزارش مهر، روزنامه الشرق الاوسط نوشت: زئيفي در اين جلسه هشدار داد كه هرگونه اظهارات بي ربط مقامات اسرائيلي تنها به تلاش هاي بين المللي ما خدشه وارد مي كند بنابراين بهتر است از فضاها دور باشيم.



وي گفت : سال 2005 سال حساس خواهد بود زيرا ما متوجه خواهيم ديد كه آيا ايران همان شيوه كره شمالي را براي دستيابي به سلاح هسته اي به رغم فشارهاي بين المللي در پيش خواهد گرفت يا خير



آريل شارون در اين جلسه در پاسخ به اين وزيران تاكيد كرد: اسرائيل اين پرونده را به طور پيوسته دنبال خواهد كرد وتمام تلاش هاي لازم را براي متوقف كردن برنامه هسته اي ايران بكار خواهد گرفت.



به نوشته الشرق الاوسط، مسئولان ايراني درهفته هاي گذشته از احتمال دست زدن اسرائيل به حملات پيشگيرانه به تاسيسات هسته اي خود دادند و به اسرائيل درباره اين اقدام هشدار دادند.



شايان ذكر است كه اسرائيل در ژوئن 1981 نيروگاه هسته اي عراق را هدف حملات هوايي خود قرار داد.

اسرائيل طي هفته هاي گذشته دو آزمايش بر روي سيستم موشكي ضد موشك حيتس 2 كه با همكاري و كمك آمريكا آن را طراحي كرد، انجام داد كه هدف از آزمايش اين موشك ها بكارگيري آن در حمله احتمالي عليه ايران است اما يكي از اين آزمايش هاي شكست خورد.



اين خبر مي افزايد دراين زمينه ايران نيز از سوي ديگر در 11 آگوست گذشته نوع مجهز شده موشك هاي شهاب 3 ميان برد خود را كه بردش تا اسرائيل مي رسد، با موفقيت آزمايش كرد.



شايان ذكر است هشدار اين مقام عالي رتبه اطلاعاتي رژيم صهيونيستي به اينكه اسرائيل نبايد خود را وارد جنگ رواني وتبليغاتي عليه ايران كند و از هرگونه اقدام وفعاليت عليه برنامه هسته اي ايران اجتناب كند و آن را به آمريكا و غرب واگذار كند نشان مي دهد مقامات اين رژيم به وضوح به قدرت بازدارندگي و دفاعي جمهوري اسلامي ايران در قبال حملات احتمالي رژيم اسرائيل و شكنندگي تل آويو در مقابل پاسخ كوبنده تهران پي برده اند .



درخواست اين مقام اسرائيلي از دولت تل آويو براي دور شدن از هرگونه اقدام وفعاليت بر ضد ايران درحالي است كه برخي از مقامات اين رژيم تا چندي پيش مدام ايران را تهديد به حمله پيشگيرانه براي نابودي نيروگاه هسته اي بوشهر مي كردند و در اين راه دامنه جنگ رواني خود را با كمك رسانه هاي خود گسترش دادند و به تخريب وجهه ايران در ميان جهان عرب پرداختند تا ايران را تهديدي براي كشورهاي عربي معرفي كنند و نگاه آنها را از زرادخانه مخوف هسته اي خود منحرف كنند.