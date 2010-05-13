19 هزار خیر در امر مدرسه سازی مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، خدیجه نیزاری شامگاه چهارشنبه در حاشیه دوازدهمین همایش خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران افزود: 745 خیر مدرسه ساز در خارج از کشور در امر مدسه سازی همکاری دارند.

وی اظهار داشت: در کل کشور بیش از سه هزار و 200 خیر مدرسه ساززن وجود دارد که حداقل یک مدرسه ساخته اند و برخی نیز تا 30 پروژه را در کارنامه خود دارند .

وی با بیان اینکه بالغ بر 12 هزار نفر همیاران مدرسه ساز وجود دارند، گفت: این افراد در کارهای جانبی مدرسه سازی فعالیت های گسترده دارند.

رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشورافزود: هر استانی بنا بر نیازها اعضایی دارد و این ستاد در شهرستان ها نیز شکل گرفته و همگام با مجامع خیران ، آموزش و پرورش و سازمان نوسازی همکاری می کنند.

نیزاری بیان داشت: هم اینک چهار هزار و 300 مدرسه در کشور با مشارکت خیرین در حال ساخت است.

وی تعهدات خیرین مدرسه ساز کشور را در سال گذشته 733 میلیارد ریال اعلام کرد و تصریح کرد: خیرین مدرسه ساز، جهادگران واقعی هستند که پرچم پر افتخار علم آموزی را به دست گرفته اند و با جهل و نادانی در جامعه مبارزه می کنند.

نیزاری در خصوص مجمع بانوان خیر اظهار داشت: اگر در خانواده یک بانوی خیر وجود داشته باشد ، همسر و فرزندان او نیز تشویق به این کار خواهند شد.

وی ادامه داد: یک پنجم زیربنای فضاهای آموزش و پرورش کشور از ابتدای انقلاب تاکنون احداث شده با مشارکت خیرین بوده است.