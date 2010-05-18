تولید صمغ گزانتان برای اولین بار در کشور / تولید سالانه 100 تن صمغ گزانتان

رمضانعلی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اجرای طرح تولید صمغ گزانتان، مراحل اجرایی نهایی خود را طی می کند گفت: صمغ گزانتان که دارای انواع خوراکی و صنعتی است به عنوان قوام دهنده در صنایع غذایی و انواع صنعتی آن نیز به عنوان روان کننده در عملیات حفاری در صنایع نفت کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ شرکتی در ایران این محصول را تولید نکرده و تمامی نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود ادامه داد: ظرفیت تولید این شرکت سالیانه 50 تن صمغ خوراکی و 50 تن صمغ صنعتی است و محل استقرار کارخانه نیز در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است.

صادق زاده حجم سرمایه گذاری کل این پروژه را دو میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با تولید این محصول در کشور از واردات آن بی نیاز خواهیم شد.

معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین با اشاره به اقدامات نهایی برای راه اندازی خط تولید واکسن تب برفکی در کشور خاطرنشان کرد: خط تولید واکسن تب برفکی با سرمایه گذاری حدود 9 میلیارد تومان و با ظرفیت تولید سالانه 60 میلیون دز واکسن به زودی در شهرستان مهاباد افتتاح خواهد شد.