لزوم حمایت از تی شرتهای "قهرمان من"/ تصویر جانبازان نقش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج وقتی احساس کردیم نسل جوان از آنچه باید باشند فاصله گرفتند، وقتی دریافتیم شکاف نسلها با همه قدرتش عمق می گیرد، زمانی که واژه هایمان در ذهن جوانان معنی دیگر داد، خواستیم اندیشه ها، ارزشهای مقدس، اعتقاد و باورها را به جوانانمان القا کنیم. برایشان از اسطوره های تاریخ گفتیم، از شهدا و جانبازان، حتی نقش آنها را بر روی دیواهای شهرمان کشیدیم و کوچه و خیابانها را به نام آنها کردیم.

فیلم و سریال ساختیم. داستانها از زندگیشان نقل کردیم و سطر به سطر در کتابها از فداکاریها و ایثارشان نوشتیم. تاریخ شهادت هایشان را ثبت روزشمارها کردیم و.....

نسل جوان برای دانستن همه ارزشهای اصیل ایرانی و باور آن به صدایی آشنا نیاز دارد، جوان ایرانی تنها سخنی ساده و دلنشین می خواهد تا همه وجودش از اصالتهای واقعی پر شود.

و اما امروز یک جوان کرجی ره صد ساله را یک شبه پیمود. یک شب که چهار سال طول کشید. دیگر امید سیفی مورودی را همه می شناسند و تلفنش اشغال تماسهای استقبال کنندگان طرح پرمعنا و مفهومش شده است. به گفته خودش دو روزنامه brown book و newyork time نیز از او تقاضای مصاحبه کردند. این به معنای خوشحال بودن و افتخارش از استقبال روزنامه خارجی نیست، افتخار می کند که همه دنیا قهرمانهایش را بشناسند.

او هم مثل همه نسل سومی ها به فراخور سن و سالش حال و هوای جنگ و دوران دفاع مقدس را از نزدیک لمس نکرده اما درکی عمیق و حسی لطیف از دورانهای خون و ایثار در ذهنش نشست. خواست جوانان ایرانی با احساسش عجین شوند و همین باعث شد قهرمانهایش را از لایه های درونی فکرش بیرون آورد و آنها را با ابتکاری جالب به هم سن و سالهایش معرفی کند.

حک کردن تصاویر شهدا بر روی البسه مردانه با عنوان تی شرتهای قهرمان من ابتکار این جوان خلاق کرجی بود.

سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: فکر این طرح به دوران دانشگاهم برمی گردد. چهار یا پنج سال پیش. خواندن زندگینامه شهید هممت و آشنایی با ایده و طرز رفتار ایشان جرقه اولیه این طرح شد.

این مبتکر در خصوص تاخیر در مطرح شدن طرحش در مجامع عمومی، نهاد ها و دستگاه ها خاطرنشان کرد: با وجود مصاحبه های بسیاری که در برخی رسانه ها انجام دادم این طرح، آنطور که طی یک هفته همه جا عنوان شد، مطرح نشد.

سیفی زنده کردن طرح تصویر شهدا بر روی البسه مردان و رساندن صدای آن پس از پنج سال خاموشی به گوش ایرانی و غیرایرانی و مسئولان کشور را مرهون بازتاب قوی خبرگزاری مهر دانست.

دوست داشتم نظر خانواده شهید همت از این طرح را بدانم

نوع نگاه و تجزیه و تحلیل خانوانده شهید همت از این طرح برای این مبتکر جوان بسیار مهم است.

سیفی افزود: شهید همت افکار عمیق و در عین حال لطیفی داشت. لذت می بردم وقتی می خواندم شهید همت مسافت دوری را برای دیدن همسرش، آنهم با موتور طی می کند و دوباره به جبهه برمی گردد.

وی در این خصوص گفت: از آنجا که محورهای فکری این طرح از آغاز تا اجرا شدنش در خصلت های شهید همت خلاصه شده است بسیار مشتاق و علاقه مندم تا نظر خانواده ایشان را در این خصوص بدانم اما متاسفانه تا کنون این انتظار برآورده نشده است.

این مبتکر افزود: استقبال خانواده های شهدا از این طرح خوشحالم می کند و باعث می شود انگیزه ام برای اداره این راه بیشتر شود.

سیفی عنوان کرد: فرزند شهید عاصمی تنها کسی بود که با من تماس گرفت و از طرحم استقبال کرد.

تصویر جانبازان و ایثارگران هم بر روی البسه مردانه نقش می شود

مبتکر تصویر شهدا بر روی تی شرت گفت: در صورت حمایت از طرحم تصمیم دارم تصویر جانبازان و ایثارگرانی که یادگار دوران جنگ هستند را هم بر روی لباسهای مردانه نقش کنم.

سیفی افزود: این شاید تنها راه قدردانی از ایثار اسطوره های وطنم ایران است. قدردانی از آنها برای روزی که گذشت کردند تا من بمانم.

وی حکاکی تصاویر مشاهیر ایرانی را نیز از دیگر برنامه های خود ذکر و عنوان کرد: تا زمانی که در این کشور قهرمانانی چون شهید همت، شهید چمران، پروفسور حسابی، سهراب سپهری و... وجود دارد چرا باید عکس اشخاصی مثل فوتبالیست ها و خوانندگان و هنرپیشه‌های غربی و... را روی پیراهن جوانان این مملکت ببینیم!

وی گفت: وقتی فعالیتهای تبلیغاتی جوانان حزب ‌الله لبنان را می‌بینم افسوس می‌خورم که چرا ما هنوز در تبلیغات دهه 60 ماندیم کاری نو نمی کنیم. در قبال پوشیدن این تی‌شرت‌ها برخوردهای متفاوتی از مردم دیدم ولی حقیقت این است که این کار جنبه حزبی و سیاسی نداشته و ندارد، همه مردم ما با هر گرایش سیاسی عاشق قهرمانان ملی خود هستند و همه کسانی که برای شرف و استقلال این ملت از جان مایه گذاشتند را دوست دارند.