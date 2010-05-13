طرح پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر فرزند تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رضا تقی پور شامگاه چهارشنبه در جمع مردم شهر دهدشت افزود: کارگروهی با حضور وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: پرداخت این مبلغ به ازای تولد هر فرزند از سوی دولت به منظور تشویق جامعه به افزایش زاد و ولد و جمعیت نیست بلکه در جهت حمایت از خانواده های نیازمند است.

وی با بیان اینکه یک میلیون تومان کفاف هزینه‌های نگهداری و بزرگ کردن یک بچه را نمی‌دهد، یادآور شد: دولت هنگام افتتاح حساب حداقل 10 میلیون ریال برای هر نوزاد اختصاص خواهد داد و علاوه بر آن ماهانه مبلغی از طرف دولت به این حساب واریز خواهد شد.

تقی پور اظهار داشت: واریز وجوه برای هر فرد تا سن 18 سالگی است و در این طرح سهم دولت متناسب با وضع درآمدی خانوارها تعیین می شود.