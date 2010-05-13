۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۱۴

تقی پور:

طرح پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر فرزند تدوین می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دستورالعملها و سازوکارهای اجرایی طرح جدید دولت مبنی بر پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر فرزند بزودی تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رضا تقی پور شامگاه چهارشنبه در جمع مردم شهر دهدشت افزود: کارگروهی با حضور وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: پرداخت این مبلغ به ازای تولد هر فرزند از سوی دولت به منظور تشویق جامعه به افزایش زاد و ولد و جمعیت نیست بلکه در جهت حمایت از خانواده های نیازمند است.

وی با بیان اینکه یک میلیون تومان کفاف هزینه‌های نگهداری و بزرگ کردن یک بچه را نمی‌دهد، یادآور شد: دولت هنگام افتتاح حساب حداقل 10 میلیون ریال برای هر نوزاد اختصاص خواهد داد و علاوه بر آن ماهانه مبلغی از طرف دولت به این حساب واریز خواهد شد.

تقی پور اظهار داشت: واریز وجوه برای هر فرد تا سن 18 سالگی است و در این طرح سهم دولت متناسب با وضع درآمدی خانوارها تعیین می شود.

