133 هزار کلاس درس تخریبی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی باقر زاده شامگاه چهارشنبه در جمع خیرین مدرسه ساز گرگان افزود: این تعداد کلاسهای تخریبی طبق قانون برنامه چهارم توسعه تصویب و برای بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی آن چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی تخصیص داده شد.

وی اظهار داشت: از این اعتبار حدود 50 درصد تامین و جذب شده است و امیدواریم مابقی نیز باید زودتر تخصیص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال تعهدات خیرین برای کمک به مدرسه سازی 10 هزار میلیارد ریال است و امیدواریم که در همایش های استانی و منطقه ای جذب شود.

باقر زاده بیان داشت: در سالجاری 31 همایش استانی و 300 همایش منطقه جشنواره خیرین مدرسه ساز در کشور برگزار می شود.