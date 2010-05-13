  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

133 هزار کلاس درس تخریبی در کشور وجود دارد

133 هزار کلاس درس تخریبی در کشور وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش کشور از شناسایی 133 هزار کلاس درس تخریبی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی باقر زاده شامگاه چهارشنبه در جمع خیرین مدرسه ساز گرگان افزود: این تعداد کلاسهای تخریبی طبق قانون برنامه چهارم توسعه تصویب و برای بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی آن چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی تخصیص داده شد.

وی اظهار داشت: از این اعتبار حدود 50 درصد تامین و جذب شده است و امیدواریم مابقی نیز باید زودتر تخصیص داده شود.
 
وی خاطرنشان کرد: امسال تعهدات خیرین برای کمک به مدرسه سازی 10 هزار میلیارد ریال است و امیدواریم که در همایش های استانی و منطقه ای جذب شود.
 
باقر زاده بیان داشت: در سالجاری 31 همایش استانی و 300 همایش منطقه جشنواره خیرین مدرسه ساز در کشور برگزار می شود.
کد مطلب 1082239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه