تخریب بقاع جعلی مستلزم فعالیتهای فرهنگی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری صبح پنجشنبه در جمع کارشناسان و مدیران این اداره کل با اعلام اینکه توسعه بقاع متبرکه و فعالیتهای فرهنگی از مهمترین وظایف اوقاف است، افزود: همزمان با فعالیتهای فرهنگی با بقاع جعلی و مظاهر خرافی از قبیل سنگ، چوب، درخت، علم و سایر اجسام باید قاطعانه برخورد شود.

وی همچنین تغییر امنای بقاع را برای مقابله با مظاهر خرافه و بقاع جعلی موثر دانست و اظهار داشت: برخی امناء به جای اینکه جلوی خرافات را بگیرند، خود به نحوی مردم را تشویق به این کار می کنند.

مدیرکل اوقاف گیلان از تغییر 70 درصد امناء بقاع متبرکه در رشت خبر داد و افزود: این روند به نحو مناسبی در سطح شهرستانهای استان گیلان نیز ادامه دارد.

وی گفت: در استان گیلان زمینه مقابله با خرافه بسیار مستعد است و مردم بیشتر همکاری را در این عرصه با اوقاف داشته اند.

اشکوری در ادامه مهمترین مظاهر و مصادیق خرافه گرایی در گیلان را سنگ، چوب، درخت، علم و سایر اجسام عنوان کرد و یاد آورشد: توسل جستن با این اجسام اگر واقعا آگاهانه باشد، نوعی بت پرستی است باید با این نمادها برخورد شود.

استان گیلان بیش از 900 بقعه دارد.