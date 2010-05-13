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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۵۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های مهم جهان به شرح زیر است.

- انفجار یک بمب در شهرک صدر بغداد 7 نفر را کشت.

- روسیه و ترکیه بر مشارکت حماس در گفتگوهای صلح تاکید دارند.

- چاوز اتهامات علیه ایران در خصوص تسلیحات هسته ای را بی اساس خواند.

- آمانو از رژیم اسرائیل خواست تا ان پی تی را امضا کند.

- اوباما در سخنانی خود را مسئول تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانست.

- امضای یک یادداشت تفاهم همکاری در حوزه نظامی بین ایران و تاجیکستان.

- براساس اعلام سازمان ملل متحد در درگیری های اخیر در دارفور سودان، 107 نفر کشته شده اند.

- آمریکا از روسیه خواست تا پیش از آغاز همکاریهای هسته ای با سوریه به مسئولیت های خود در ان. پی. تی. و منع اشاعه هسته ای متعهد باشد.

- روسیه ممکن است پرده از برنامه ها و زرادخانه هسته ای خود بردارد.

- اوباما ممکن است گزارش های دقیق تری از زرادخانه های آمریکا را منتشر کند.

کد مطلب 1082257

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