  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

نگهداری از مراکز آموزشی خیرساز باید در دستورکار مدیران باشد

نگهداری از مراکز آموزشی خیرساز باید در دستورکار مدیران باشد

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نگهداری ناشایست مراکز آموزشی ساخته شده توسط خیران مایه شرمساری است بر نگهداری مناسب این اماکن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در دوازدهمین همایش خیران مدرسه ساز آذربایجان شرقی افزود: نگهداری نامناسب برخی از مدارس ساخته شده توسط خیران، مایه شرمساری مدیران دولتی است که البته باید سازوکار لازم در جهت رفع این نارسایی به سرعت تدوین و اجرایی شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید در شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منابع درآمدی تعریف شود تا از محل این درآمدها آن دسته از مدارسی که توسط خیران ساخته و تحویل آموزش و پرورش می شوند به نحو شایسته پشتیبانی شوند.

وی خیران مدرسه ساز را انسان های فرهیخته و با معرفتی خواند و با بیان اینکه خیران مدرسه ساز با درک مسئولیت خطیرشان پا در صحنه خیر گذاشته اند، افزود: باید دولتمردان به این احساس مسئولیت خیران ارج گذاشته و آنان را در حوزه هایی که می توانند حمایت کنند.

بیگی گفت: مدیران آذربایجان شرقی در سرزمینی که به مهد تمدن و دانش شهره است، متعهدند مشارکت خیران مدرسه ساز را گسترش دهند.

وی مدرسه سازی را صدقه جاریه ای برای درگذشتگان و آیندگان دانست و افزود: خیران مدرسه ساز با درک درست از ضرورت تعلیم و تربیت، مال خود را در این راه ایثار می کنند.

بیگی گفت: هر مدرسه ای که در کشور ساخته می شود بارقه امیدی در دل جوانان این مرز و بوم روشن می کند که منشا نشاط و سرزندگی جامعه است.

استاندار آذربایجان شرقی وسعت و عمق بخشیدن به دایره خیران مدرسه ساز را مورد تاکید قرار داد و گفت:پژوهشگران سازمان آموزش و پرورش می توانند سازوکار این ایده را طراحی و برای تصمیم گیری نهایی به شورای آموزش و پرورش استان ارائه کنند.

کد مطلب 1082268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها