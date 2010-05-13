نگهداری از مراکز آموزشی خیرساز باید در دستورکار مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در دوازدهمین همایش خیران مدرسه ساز آذربایجان شرقی افزود: نگهداری نامناسب برخی از مدارس ساخته شده توسط خیران، مایه شرمساری مدیران دولتی است که البته باید سازوکار لازم در جهت رفع این نارسایی به سرعت تدوین و اجرایی شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید در شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منابع درآمدی تعریف شود تا از محل این درآمدها آن دسته از مدارسی که توسط خیران ساخته و تحویل آموزش و پرورش می شوند به نحو شایسته پشتیبانی شوند.

وی خیران مدرسه ساز را انسان های فرهیخته و با معرفتی خواند و با بیان اینکه خیران مدرسه ساز با درک مسئولیت خطیرشان پا در صحنه خیر گذاشته اند، افزود: باید دولتمردان به این احساس مسئولیت خیران ارج گذاشته و آنان را در حوزه هایی که می توانند حمایت کنند.

بیگی گفت: مدیران آذربایجان شرقی در سرزمینی که به مهد تمدن و دانش شهره است، متعهدند مشارکت خیران مدرسه ساز را گسترش دهند.

وی مدرسه سازی را صدقه جاریه ای برای درگذشتگان و آیندگان دانست و افزود: خیران مدرسه ساز با درک درست از ضرورت تعلیم و تربیت، مال خود را در این راه ایثار می کنند.

بیگی گفت: هر مدرسه ای که در کشور ساخته می شود بارقه امیدی در دل جوانان این مرز و بوم روشن می کند که منشا نشاط و سرزندگی جامعه است.

استاندار آذربایجان شرقی وسعت و عمق بخشیدن به دایره خیران مدرسه ساز را مورد تاکید قرار داد و گفت:پژوهشگران سازمان آموزش و پرورش می توانند سازوکار این ایده را طراحی و برای تصمیم گیری نهایی به شورای آموزش و پرورش استان ارائه کنند.