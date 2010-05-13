تعلق ابدی جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست، سخنان العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر ایرانی که در پایان اجلاس مشورتی سران شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته را رد کرد.
مهمانپرست تاکید کرد: سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسی همواره متعلق به ایران بوده و خواهد بود و طرح ادعاهای بیاساس هیچگونه تاثیری در حاکمیت ایران نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سوء تفاهم احتمالی در مورد ترتیبات اجرایی پیرامون بوموسی فقط از طریق گفتگوی دو جانبه رفع خواهد شد و طرح این مسئله در مجامع مختلف با رویکرد تبلیغاتی کمکی به حل آن نخواهد کرد.
مهمانپرست در پایان تصریح کرد: شورای همکاری خلیج فارس به جای پرداختن به موضوعات انحرافی، میتواند طرحها و پیشنهادات سازنده برای ارتقاء همکاریهای منطقهای را در دستور کار خود قرار دهد.
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