نقشه برداری از شهر باستانی مایا با فناوری نوآورانه لیزر

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو باستان شناس دانشگاه فلوریدای مرکزی با استفاده از یک فناوری نوآورانه برپایه لیزر به نام "لیدار" به این نتایج دست یافتند.

این محققان، فناوری لیدار را بر روی یک هواپیمای دو موتوره نصب کردند و به کمک آن مشکلی را که از 25 سال قبل باستان شناسان را درگیر خود کرده بود تنها در مدت چهار روز حل کردند.

در حقیقت نقشه برداری از شهر مایاها یکی از مسائل مهم دانشمندان در طول 25 سال گذشته بوده است به طوری که شهر باستانی دوره مایاها در میان جنگلهای انبوه محصور شده است و بنابراین شناسایی ویرانه ها و تعیین دقیق مرزهای آن بسیار دشوار است.

لیدار مخفف "آشکار سازی و طبقه بندی نور" و نمونه تکامل یافته ای از فناوری "نقشه ساز لیزری هوابرد زمین عملیات" (ALTM) است.

این تحقیقات که در بهار (زمانی که برگهای درختان هنوز بزرگ نشده اند) توسط هواپیمایی انجام شد که 62 پرواز در جهت شمال به جنوب و 60 پرواز در جهت شرق به غرب داشت و در طول پرواز جریان مداومی از پالسهای رادار را مستقیما به خاک ارسال کرده و سیگنالهای برگشت را دریافت می کرد که توسط گیرنده های "جی. پی. اس" ثبت می شدند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، به محض اینکه این اطلاعات به رایانه می رسیدند تصاویر دقیقی از زمین منطقه تولید می شد.

در این عملیات، حدود 10 ساعت اندازه گیری توسط لیزر برای نشان دادن نقشه های بسیار واضح و دقیق از شهر مایاها کافی بود.

به گفته این دو باستان شناس، شهر مایاها در زمینی به وسعت بیش از 177 کیلومتر مربع و در دوره بین 550 تا 900 بعد از میلاد ساخته شده و جمعیتی بالغ بر 115 هزار نفر داشته است.