افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرائم منکراتی در دادگستری هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علیا صبح پنجشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر دادگستری هرمزگان ضمن اعلام این مطلب افزود: دستگاه قضایی وظیفه قانونی و شرعی دارد که امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه گسترش داده و قانون برهمه ما تکلیف کرده که وظیفه ی شرعی خود را در مورد احیای این سنت ارزشمند انجام دهیم.

وی تاکید کرد: ضابطین و ناصحین برای امر به معروف و نهی از منکر باید آموزشهای لازم را گذرانده که این سنت الهی به نحو شایسته در جامعه عملی شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: از مصادیق معروف که در جامعه باید احیاء شود بر پایی نماز جماعت در پارکها و فضای سبز در شهر است که با همت مسئولین باید این مهم به طرق مختلف احیاء شود.

علیا از برخورد با افراد بد حجاب خبر داد که در این خصوص شعبه دوم دادیاری دادسرای بندر عباس و شعبه 103 جزایی بندرعباس به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم منکراتی تعیین که با قاطعیت نسبت به این موارد برخورد می شود.