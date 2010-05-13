۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

جشنواره "کتاب دین" برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره "کتاب دین و پژوهشهای برتر" اردیبهشت سال 1390 از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در هفت موضوع اصلی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره "کتاب دین و پژوهشهای برتر" با موضوعات کلی علوم قرآن و حدیث، تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه، کلام، عرفان و اخلاق اسلامی، دین و علوم اسلامی، ادبیات داستانی و رمان و کتابهای کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا 20 اسفند سال 89 به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر (عج)، نبش خیابان زرتشت غربی، سازمان تبلیغات اسلامی (ساختمان شهید نواب) طبقه اول، معاونت پژوهشی و آموزشی ارسال کنند.

زمان انتشار آثار ارسالی باید بین بهمن 87 تا بهمن 89 باشد.

دو موضوع "ادبیات داستانی و رمان" و "کتابهای کودک و نوجوان" پیش از این در جشنواره‌های کتاب دین مطرح نشده بود.

این جشنواره هر دو سال یک بار از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

 

 


 

