به گزارش خبرنگار مهر، هفت فرنگی کار کشورمان سه شنبه شب راهی دهلی نو محل برگزاری بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا شدند تا روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در مصاف با رقبای آسیایی صاحب ششمین قهرمانی در قاره کهن شوند.

فرنگی کاران که تا پیش از حضور در این رقابتها دو مرحله اردوی را در محل خانه کشتی تهران پشت سر گذاشته اند بسیار امیدوارند تا با کسب مدالهای رنگارنگ در هند شایستگی های خود رابه کادر فنی نشان داده و بتوانند نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی برای شرکت در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی گوانگژو جلب کنند.

کشتی گیران و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اهداف خود در رقابتهای قهرمانی آسیا می گویند:

محمد فقیری: می خواهم یک مدال خوشرنگ کسب کنم

فرنگی کار تهرانی وزن 55 کیلوگرم کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا در مورد شرایط خود برای حضور در این مسابقات گفت: نسبت به سال گذشته چه از نظر فنی و چه از نظر آمادگی جسمانی در شرایط بهتری قرار داشته و پیشرفت خوبی داشته ام و امیدوارم بتوانم نتیجه پنجمی سال گذشته خود را به خوشرنگترین مدال تبدیل کنم.

وی با بیان اینکه از تجربیات حمید سوریان در تمرینات استفاده کرده است تصریح کرد: مسابقات قهرمانی آسیا ایستگاهی است که هم برای نتیجه گرایی، هم برای آمادگی و هم برای کسب نتیجه در آن یک توقف کوتاه خواهیم داشت.

محمدرضا قضایی: کشتی گیران سبک وزن آسیایی جهانی هستند

فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم اهل تهران در مورد حضور در دهلی نو به خبرنگار مهر می گوید: حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا نخستین تجربه شرکت من در این رقابتهاست که امیدوارم نتیجه سالها تلاش خود را امسال با کسب یک مدال خوشرنگ و در نهایت بدست آوردن دوبنده تیم ملی در مسابقات مهم آینده بدست آورم.

وی تاکید کرد: با دیدن فیلم مبارزات کشتی گیران وزن 60 کیلوگرم شناخت خوبی را از این حریفان بدست آوردم کشتی گیران آسیایی در اوزان سبک بسیار قدرتمند هستند و ما در واقع در رقابتهای جهانی حضور داریم.

افشین بیابانگرد: طلا دهلی پلی برای موفقیت در گوانگژو است

فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم و اهل اردبیل در آستانه حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: از حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا پلی برای موفقیت در مسابقات قهرمانی جهان و بازیهایی آسیایی می زنم تا بتوانم ناکامی سال گذشته در هرنینگ را جبران کنم.

وی اظهار داشت: تمرینات بسیار سخت بود و همین امر باعث شده است تا احساس کنم از نظر آمادگی جسمانی و فنی بسیار بهتر از مسابقات جهانی دانمارک هستم و وضعیت امروز من به هیچ وجه قابل مقایسه با وضعیت سال گذشته نیست چرا که در این مدت بسیاری از نقاط ضعف خود را برطرف کرده‌ام.

مهدی محمدی: مدال برنز را طلا می کنم

فرنگی کار کرجی وزن 74 کیلوگرم که با تجربه‌ترین عضو تیم ایران در دهلی نو است در مورد شرایط خود به خبرنگار مهر می‌گوید: با کمک مربیان تیم ملی شناخت خوبی از حریفانم در آستانه رقابتهای قهرمانی آسیا بدست آورده ام و می دانم کشتی گیران قزاقستانی، قرقیزستانی و کره جنوبی جز مدعیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: در تجربه قبلی‌ام در رقابتهای قهرمانی آسیا صاحب مدال برنز شدم اما امسال می خواهم با کسب یک مدال طلای خوشرنگ جواب اعتماد کادر فنی را داده و راه را برای حضور در مسابقات مهم آینده هموارکنم.

داود عابدین زاده: می خواهم در گوانگژو ملی پوش تیم ایران باشم

فرنگی کار شهریاری وزن 84 کیلوگرم در مورد شرایط خود در رقابتهای قهرمانی آسیا در هند به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شرایط خوبی دارم برخلاف دو سال گذشته هم‌اکنون از نظر شرایط روحی و روانی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارم و تمام سعی خود را خواهم کرد تا در هندوستان تیم ملی کشتی فرنگی کشورم را صاحب یک مدال خوشرنگ کنم.



وی تاکید کرد: برای سر وزن رسیدن مشکل خاصی ندارم تمام تلاش من این است که درهندوستان مدال طلا بگیرم و امیدوارم علاوه بر مسابقات قهرمانی آسیا در بازی‌های آسیایی گوانگژو نیز شرکت داشته باشم.

بابک قربانی: حریف قزاق مهمترین رقیبم است

فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم که اهل کرمانشاه است در مورد شرایط خود در آستانه رقابتهای قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: با کمک مربیان شناخت خوبی از تمام حریفانم در دهلی نو بدست آورده ام و فکرمی کنم یکی از مهمترین رقبایم در این رقابتها حریف قزاقستانی است.

وی تصریح کرد: شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا نخستین تجربه حضورم در رده ای سنی بزرگسالان است و از محمد بنا که به من اعتماد کرد تا توانمندیهای خودم را نشان دهم تشکر می کنم و بدنبال کسب خوشرنگترین مدال هستم.

محمد قربانی: تنها به مدال طلای هندوستان فکرمی کنم

فرنگی کارکرمانشاهی وزن 120 کیلوگرم و دارنده مدال طلای جوانان جهان در مورد حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا می گوید: شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا نخستین تجربه حضورم در یک رقابت بین المللی در رده ای سنی بزرگسالان است ولی تنها به مدال طلای هندوستان فکرمی کنم.

وی تاکید کرد: در این مدت تمرینات بسیار خوبی را زیر نظر مربیان تیم ملی دنبال کرده ام و امیدوارم با درخشش در این مسابقات بتوانم جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهایی آسیایی را بدست آورده و در کنار آن بتوانم نقاط ضعف خود را برطرف کنم.

محمد بنا: قهرمان آسیا می شویم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در آستانه حضور ملی پوشان در رقابتهای آسیایی به خبرنگار مهر گفت: کشتی‌گیرانی که امروز راهی رقابتهای قهرمانی آسیا شده اند باید در دهلی نو نشان دهند که چه قابلت هایی دارند و جواب اعتماد کادر فنی را بدهند تا جواز حضور در مسابقات مهم را کسب کنند.

وی تصریح کرد: اگر می گویم تیم ایران قهرمان آسیا است به این دلیل است که معتقدم سطح کشتی و کشتی گیران ما فراتر از قاره کهن است و حتی این نفرات که در بعضی اوزان نفرات دوم و یا سوم ما هستند این توانایی را دارند که بهترین مدالها را کسب کنند.

بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا در رشته کشتی فرنگی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده درشهر دهلی نو هند برگزار می شود. این مسابقات عصرها از ساعت 14 آغاز شده و با شناخت نفرات برتر اوزان مختلف در ساعت 21 به پایان می رسد.