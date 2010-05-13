انتظار این برخورد از هواداران تبریزی را نداشتم/ نسبت به دیدارهای قبل بهتر بودیم

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، علی دایی پس از پیروزی عصر روز چهارشنبه تیمش برابر گسترش فولاد تبریز در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: برای کسب پیروزی به تبریز آمده بودیم و با عملکردی که در این دیدار داشتیم، مستحق پیروزی بودیم.

وی ادامه داد: البته انتظار نداشتم چنین برخوردی از طرف تماشاگران آذری با من شود. خودم آذری زبانم و همه آذری زبان‍‌ها را دوست دارم اما اتفاق امروز در اصالت آذری‌ها نبود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سوال که چرا پرسپولیس در این دیدار تا این اندازه ضعیف بازی کرد؟ اظهار داشت: ما نه تنها ضعیف بازی نکردیم بلکه نسبت به بازی قبل هم بهتر بودیم و خدا را شکر در نهایت موفق به پیروزی در این دیدار شدیم.

وی اضافه کرد: امیدوارم در بازی برگشت که در تهران برگزار می شود هم اینگونه بازی کرده و با شکست دادن گسترش فولاد، بتوانیم ضمن کسب قهرمانی جام حذفی، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم بدست آوریم.

دایی در مورد اینکه پرسپولیس خوش شانس بود که بازیکنان گسترش فولاد تبریز در این دیدار موقعیت‌های زیادی را از دست دادند، تاکید کرد: فوتبال همین است، ما هم در بازی‌های بسیاری مانند دیدار با تراکتورسازی و استیل آذین می توانستیم با استفاده از موقعیت‌های خود پیروز شویم که این اتفاق نیفتاد.

وی در مورد اینکه بازیکنان پرسپولیس پس از گل برتری مانند تیم بحرین به اتلاف وقت می پرداختند، اظهار داشت: بیان این مسائل صحیح نیست زیرا بازیکنان هرگز وقت تلف نکردند. حتی شکوری هم که مصدوم شد، تمارض نکرد و همه دیدند پس از آن مصدومیت مجبور به تعویض وی شدیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: اگر مسئولان فدراسیون دوومیدانی به ورزشگاه تبریز بیایند، می توانند از بین تماشاگران افرادی را برای رشته پرتاب دیسک و وزنه انتخاب کنند زیرا آنها از فاصله‌های دور اجسامی را به زمین مسابقه پرتاب می کردند که تا به حال هیچ جایی چنین اتفاقاتی را ندیده بودم.

دیدار رفت از بیست و سومین دوره رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور که عصر روز چهارشنبه بین تیم‌های گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار شد، در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان دایی همراه شد.