۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

9 میلیارد ریال برای طرحهای عشایری گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایری گلستان اعلام کرد: در سال گذشته بیش از 9 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در مناطق عشایری استان هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علیپوری صبح پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: با این اعتبار طرحهایی مانند راه سازی و راه گشایی عشایری، ‌بهسازی و لوله کشی چشمه سارها، احداث آب انبار و آبرسانی سیار و نیز تکمیل و احداث بندهای خاکی مهمترین فعالیت های عمرانی انجام شد.

وی با اشاره به تشکیل صندوق اعتبار خرد زنان عشایری قره ماخر افزود: این صندوق با هدف افزایش درآمد اقتصادی خانوارهای عشایری در استان تشکیل شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: این صندوق با اعتبار 60 میلیون ریال شروع به فعالیت کرده است و در سالجاری علاوه بر تشکیل جلسات توجیهی، آموزشهای لازم را در قالب دوره های قالیبافی، پرورش مرغ بومی ارائه کرده است.
 
علیپوری بیان داشت: در این راستا تعداد هزار قطعه جوجه مرغ بومی، 150 دستگاه دار قالی کوچک و لوازم آن خریداری شد.
 
مدیرامور عشایری گلستان عنوان کرد: در سالجاری چهار دوره مجمع عمومی و فوق العاده شرکتهای تعاونی عشایری استان برگزار شد.
 
دو تیپ عشایر کوچنده و ترکمن با قلمرو زیستی 350 هزار هکتار در گلستان وجود دارند.
