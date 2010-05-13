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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

اختصاص 350 میلیارد ریال اعتبار به توسعه شبکه های فاضلاب خراسان جنوبی

اختصاص 350 میلیارد ریال اعتبار به توسعه شبکه های فاضلاب خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی از اختصاص 350 میلیارد ریال اعتبار در دو سال آینده برای توسعه شبکه­های فاضلاب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اعتبار در سفر سوم هیئت دولت به استان برای احداث و توسعه شبکه­های  فاضلاب و خطوط انتقال در تصفیه خانه مصوب شده است.
 
وی با بیان اینکه این اعتبار معادل اعتباری است که ظرف 15 سال گذشته در حوزه فاضلاب هزینه شده است، افزود: در صورت  تخصیص و تامین اعتبار، تحول عمده ای را در حوزه فاضلاب استان شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: هزینه کردن این اعتبار نیازمند همت مضاعف و تلاش بیشتر جهت تامین رضایت مندی و خدمات با کیفیت تر به مردم استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از تخصیص 12 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به شرکت آب و فاضلاب استان در سال 88 خبر داد و بیان داشت: این اعتبارات نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.
 
طاهری افزود: این میزان اعتبار در راستای مرمت و بازسازی بخش های مختلف از قبیل اتفاقات آب، آزمایشگاه های کنترل کیفیت و حفظ حریم  تاسیسات بهداشتی و با هدف تضمین سلامت آب شرب شهری هزینه شده است.
 
وی اظهار داشت: بازسازی هزار و 100 فقره انشعابات آب فرسوده و تکمیل عملیات احداث و تجهیز چاه های حوادث در شهرهای قاین ، نهبندان، بشرویه، بیرجند و سرایان و اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه های آب فرسوده در شهرهای زهان، حاجی آباد، آرین شهر، بیرجند، مود وحفر یک حلقه چاه آب شرب در شهر آیسک در آینده نزدیک و آغاز عملیات به کارگیری پیمانکار جهت احداث مخزن ذخیره آب شرب شهر بشرویه از جمله اقداماتی است که با تخصیص اعتبارات خشکسالی در دست اجرا و دربرخی موارد مورد بهره برداری قرار گرفته است.
کد مطلب 1082337

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