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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

نیمی از کلاسهای درس مدارس کرج تخریبی است

نیمی از کلاسهای درس مدارس کرج تخریبی است

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه کرج از فرسوده بودن بیش از پنج هزار کلاس درس مدارس این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی پیش از ظهر پنج شنبه در جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان کرج در موسسه رازی اظهار داشت: هم اکنون 360 هزار دانش آموز در 10 هزار کلاس درس مدارس کلانشهر کرج مشغول به تحصیل هستند که حدود پنج هزار کلاس تخریبی است.

وی افزود: برای رفع این معضل باید فکری اساسی شود زیرا در صورت عدم توجه به این کلاسهای تخریبی، سلامت دانش آموزان به خطر می افتد.

این مسئول خاطرنشان کرد: کلانشهر کرج با دو میلیون نفر جمعیت تنها 30 خیر مدرسه ساز دارد که باید با اجرای برنامه های مختلف و حمایت از آنها، تعداد خیرین به خصوص در امر مدرسه سازی افزایش یابد.

فرهادی بیان داشت: طبق پیش بینی برای بازسازی و نوسازی این کلاسهای درس 250 میلیارد تومان اعتبار لازم است که باید از محل اعتبارات استانی و ... تامین شود.

معاون استاندار تهران اعلام کرد: در این راستا نمایندگان مجلس کرج نیز باید رایزنیهای لازم را برای اختصاص این میزان اعتبار در سفر سوم رئیس جمهوری به این کلانشهر انجام دهند.

وی ادامه داد: با توجه به نرخ رشد بیش از چهار درصدی جمعیت در کرج، تا چند سال آینده به طور قطع جمعیت دو برابر می شود و باید از هم اکنون زیرساختها در بخشهای مختلف به خصوص در بخش آموزش و پرورش فراهم شود.

کد مطلب 1082354

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