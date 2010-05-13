اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها از نیمه دوم سال /ایران قدرت در حال ظهور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد شب گذشته در ارتباط زنده تلویزیونی با مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت : صرفه جویی در منابع ، افزایش خلاقیت و ابتکار و توزیع عادلانه منابع از مهمترین آثار اجرای این طرح است.



وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان انرژی در کشور مصرف می شود ، افزود : این میزان 4 برابر میانگین جهانی است و اگر یک سوم آن صرفه جویی شود بودجه عمرانی کشور بیش از 2 و نیم برابر افزایش می یابد .

وی با بیان اینکه 9 بسته حمایتی در طرح هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است ، گفت : مقدمات اجرای این طرح به سرعت در حال انجام است که پس از تکمیل اطلاعات خانوارها ، حساب های بانکی باز می شود و 2 ماه قبل از شروع طرح ، پول ها به حساب افراد واریز می شود که امیدواریم این طرح عواقب سوء نداشته باشد .



رئیس جمهور با اشاره به اینکه درگیری آمریکا با مردم ایران مقطعی است و آنها با اساس مخالف هستند گفت : دشمنان از سابقه تاریخی و قدرت تاثیرگذاری مردم ایران می ترسند در حالی که ایران به دنبال تعامل با جهان است و در موضوع هسته ای نیز با وجود فشار دشمنان و همکاری برخی از افراد در داخل ، زیر بار نرفت .



احمدی نژاد افزود : در نشست بازنگری NPT پیشنهادهای منطقی و کارشناسانه ایران مورد توجه و حمایت کشورهای غیرمتعهد قرار گرفت و این نشست با وجود تبلیغات گسترده دشمنان با برنامه ریزی ایران به شکست دشمنان تبدیل شد .



وی گفت : راهپیمایی علیه رژیم صهیونیستی در کشورهای فرانسه و آلمان و نوشتن مطالب علیه این رژیم در روزنامه ها بیانگر شکست رژیم صهیونیستی و آگاهی افکار عمومی جهان و اطلاع رسانی صحیح و به موقع ایران در این زمینه به ویژه در نشست ژنو است .



رئیس جمهور افزود : ایران یک قدرت در حال تولد و ظهور است این در حالی است که آمریکا یک قدرت در حال افول و نابودی است و این موضوع را بسیاری از کشورها به آن معتقدند .



احمدی نژاد با تشکر از حضور گسترده مردم کهگیلویه و بویراحمد در استقبال از وی گفت : حضور مردم در ایران به یک الگوی مدیریتی در جهان تبدیل شده است که علاوه بر نشاط همیشگی ، مشارکت مردم را در مدیریت کشور به همراه دارد .



وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت گفت : پیشرفت واقعی بدون فرهنگ اتفاق نمی افتد و باید ویژگی های فرهنگی به نسل های آینده منتقل شود .



رئیس جمهور از تصویب سالانه 300 میلیارد ریال برای اجرای طرح های فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در مدت برنامه پنجم توسعه خبر داد .



احمدی نژاد با اشاره به اینکه آمار بیکاران استان کهگیلویه و بویراحمد زیاد است افزود : 220 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال زایی در این استان تصویب شد که در صورت اجرا حدود 20 هزار شغل ایجاد می شود و نقش مؤثری در کاهش آمار بیکاری دارد.



رئیس جمهور همچنین از استقلال شرکت نفت این استان خبر داد و گفت : دولت برای توسعه صنعت در این استان به میزان 49 درصد ، بصورت سرمایه گذاری ، مشارکت می کند .



احمدی نژاد گفت : استان کهگیلویه و بویراحمد خلاصه همه زیبایی های طبیعی ایران است به گونه ای که نوروز امسال بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر در این استان اقامت کردند به همین روی باید این آمار به 4 میلیون نفر برسد .