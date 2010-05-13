ساخت و سازهای غیرمجاز حاشیه شهر بیرجند باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌علی قاسم‌ زاده نداف پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از روستای حاجی ‌آباد بیرجند تصریح کرد: وضعیت عمومی ساخت و سازها در روستاهای حاشیه شهر بیرجند، اوضاع نگران‌‌ کننده ‌ای دارد.

وی افزود: اسکان طیف گسترده ‌ای از جمعیت مهاجر و کم‌ درآمد در نواحی خارج از محدوده و آسیب ‌پذیر حاشیه شهر، زمینه بروز ناهنجاری‌ های فرهنگی و اجتماعی در این مناطق را فراهم آورده است.

فرماندار بیرجند سودجویی و فرصت‌ طلبی برخی افراد، عدم برخود قاطع و به‌ موقع با قانون‌شکنان و نبود وحدت رویه در تدبیر مشکل حاشیه ‌نشینی از سوی مسئولان امر را از جمله عوامل ایجاد این بحران در مناطق حاشیه شهر ذکر کرد.

قاسم‌ زاده نداف ادامه داد: بناهای موجود در مناطق حاشیه شهر عمدتا بدون نظر کارشناسی و با ایمنی بسیار پائین ساخته شده است به عنوان مثال اکثر این خانه‌ ها در بستر رودخانه ‌ها، حریم دکلهای فشار قوی برق، مسیل‌ها و دامنه‌های ناپایدار با شیب زیاد ساخته شده است.

وی به سایر مشکلات این مناطق نیز اشاره کرد و گفت: نبود شبکه معابر، فقدان سیستم دفع و هدایت آبهای سطحی و فاضلاب و به دنبال آن ایجاد گنداب‌های متعدد، ایجاد محیط زیستی نازل و فاقد بهداشت وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را سبب شده است که سلامت ساکنان این مناطق را با مشکل مواجه می‌ کند.

فرماندار بیرجند یادآور شد: تغییر کاربری خودسرانه زمین‌های کشاورزی، قطعه ‌بندی، خرید و فروش قولنامه ‌ای زمین‌ها خلاف صریح قانون است.

قاسم‌ زاده نداف به خریداران، فروشندگان و واسطه‌ هایی که عمدتاً در قالب بنگاه‌های املاک نقش ایفا می ‌کنند هشدار داد و گفت: مقرر شده از سوی دستگاه قضایی شعبه ویژه ‌ای برای برخورد با متخلفان و سودجویان در این رابطه تشکیل و با قاطعیت با ساخت و سازهای غیر مجاز حاشیه شهر برخورد شود.

وی از متقاضیان مسکن به ویژه افراد کم ‌درآمد و فاقد مسکن خواست تا با مراجعه به دستگاه‌های ذیربط به شکل قانونی و در قالب پروژه‌های مسکن مهر خانه‌ دار شوند.